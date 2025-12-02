O governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), de Taubaté, deixou de repassar R$ 23 milhões ao IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) entre os meses de setembro e novembro de 2025. Os valores não pagos foram de R$ 7,691 milhões (setembro), R$ 7,682 milhões (outubro) e R$ 7,686 milhões (novembro).

Nessa terça-feira (2), o prefeito enviou à Câmara o projeto que prevê o pagamento dessa dívida em 36 parcelas (3 anos). Na proposta, Sérgio alega que "é fato notório as restrições financeiras que assolam nosso município" e que "não foi possível quitar em dia as contribuições patronais e de aportes para cobertura do déficit atuarial" do IPMT nesses três meses.