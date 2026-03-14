O São José marcou nos acréscimos e venceu o Sertãozinho por 2 a 1 na noite deste sábado (14), no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, pela primeira rodada do grupo 3 na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
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Assim, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, soma três pontos fora de casa na abertura desta fase e dá um importante passo para avançar. Nesta fase, são seis jogos para os quatro times do grupo, em ida e volta, onde os dois primeiros vão para a semifinal e seguem na briga pelo acesso.
Na quarta-feira (18), o São José faz o primeiro jogo em casa, quando recebe o Juventus, a partir das 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. No mesmo dia, o Sertãozinho visita a Ferroviária, a partir das 21h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
Como foi o jogo
O São José entrou em campo com uma formação ofensiva e teve uma boa chance logo no primeiro minuto. No lance, Michael Paulista recebeu livre na intermediária, clareou, mas chutou à esquerda.
Em seguida, a Águia pressionou bastante e, aos 5min, Rikelmi teve uma grande chance, quando chutou da esquerda e a zaga desviou para escanteio. Na sequência do lance, Felippe Borges cruzou para a área e o zagueiro João Ramos desviou de cabeça; a bola foi à esquerda, com muito perigo.
E só dava São José: aos 10min, Thomaz Carvalho avançou pela direita, após saída errada da zaga do Sertãozinho, entrou na área e bateu cruzado para defesa de João Victor. Na sobra, o mesmo jogador pegou o rebote e o goleiro defendeu de forma mais espetacular ainda, com a zaga afastando em seguida.
Apenas aos 28min o Sertãozinho chegou. Em cobrança de falta de Jeffinho, despretensiosa, de longe, a bola fez curva e João Lucas precisou desviar para escanteio.
Contudo, aos 33min, Michael Paulista viu a bola sobrar na entrada da área, dominou e mandou no ângulo direito, com categoria, fazendo um golaço: 1 a 0.
Mesmo com a vantagem no placar, a Águia continuou melhor e não deixava o Sertãozinho ameaçar. Além disso, tentava encontrar espaços nos contra-ataques para surpreender.
Antes do intervalo, aos 45min, Michael Paulista quase marcou o segundo gol. Desta vez, ele pegou a sobra dentro da área, mas não dominou e bateu de primeira por cima, desperdiçando a oportunidade. E o primeiro tempo terminou com a vantagem da Águia.
Segundo tempo
Na etapa final, o São José voltou recuado e o Touro, naturalmente, começou pressionando mais. E, aos 5min, Lorran desviou de cabeça, com perigo, e a bola ainda desviou em Léo Rigo antes de ir para escanteio.
Mas, a Águia tinha os contra-ataques e, dois minutos depois, quase saiu o segundo, quando Rikelmi recebeu na direita, na entrada da área, avançou e bateu cruzado. No entanto, a bola subiu e foi para fora, em boa chance.
Depois, o jogo caiu de ritmo, a marcação ficou mais forte, mas, quando o jogo parecia controlado, o Sertãozinho empatou. Aos 17min, após jogada de linha de fundo pela esquerda, a bola sobrou para o atacante Luketa, que recebeu livre na pequena área e tocou de pé esquerdo, livre: 1 a 1.
Então, o jogo ficou perigoso para a Águia, que viu o time da casa crescer e ir para cima, em busca da virada. E o São José já não conseguia mais criar e nem chegar ao ataque.
Nos minutos seguintes, sem conseguir contra-atacar, o time da região ficou acuado e sem posse de bola. Mas, o Sertãozinho não conseguia também levar perigo e o jogo ficou muito concentrado no meio de campo.
Aos 44min, o Sertãozinho ainda teve uma falta perigosa, na entrada da área, mas Jeffinho mandou por cima do gol, sem tanto perigo.
Em seguida, aos 46min, o árbitro marcou pênalti para o São José, mas voltou atrás e assinalou escanteio, após aviso do árbitro assistente. E o lance foi muito parecido com o que houve na semana passada, no Martins Pereira, quando anularam um pênalti da mesma forma, o que gerou muita reclamação. Desta vez, realmente o zagueiro do Sertãozinho pegou na bola.
Mas, aos 52min, no último lance, veio o cruzamento de Cristiano da direita e Clessione, livre, subiu de cabeça e fez 2 a 1. Os dois atletas entraram no segundo tempo.
Sertãozinho
João Victor; Vinicios, Marco, Barbosa e Helder Sá; Riquelme, Tenner e Prado; Jeffinho, Lorran (Adiel) e Luketa. Técnico: Finazzi
São José
João Lucas; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Felippe Borges (Carlos Henrique); Jeferson Lima, Thomaz Carvalho e Michael Paulista (Pedro Arthur); Rikelmi (Cristiano), Lucas Reis (Clessione) e Rodrigo Carioca (Martinelli). Técnico: Jorge Castilho
Gols: Michael Paulista, aos 33min do 1º tempo; Luketa, aos 17min e Clessione aos 52min do 2º. Árbitro: Lucas Canetto Bellote. Local: estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. Data: sábado, 14 de março de 2026. Cartões amarelos: Riquelme, Barbosa (SER); Felippe Borges. Thomaz Carvalho, Léo Rigo (SJ). Público: 1.105 torcedores. Renda: R$ 18.894