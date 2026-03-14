O São José marcou nos acréscimos e venceu o Sertãozinho por 2 a 1 na noite deste sábado (14), no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, pela primeira rodada do grupo 3 na segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

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Assim, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, soma três pontos fora de casa na abertura desta fase e dá um importante passo para avançar. Nesta fase, são seis jogos para os quatro times do grupo, em ida e volta, onde os dois primeiros vão para a semifinal e seguem na briga pelo acesso.