Uma das vítimas do grave acidente entre motocicleta e caminhão na madrugada deste sábado (14) é Willian Gabriel da Luz Santos, 24 anos, jogador amador de futebol de Caçapava.

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Ele estava em uma moto com Luis Gustavo Rodrigues Simões, 25 anos, na rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava. Willian Gabriel e Luis Gustavo morreram em decorrência de colisão em um caminhão.