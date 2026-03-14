Uma das vítimas do grave acidente entre motocicleta e caminhão na madrugada deste sábado (14) é Willian Gabriel da Luz Santos, 24 anos, jogador amador de futebol de Caçapava.
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Ele estava em uma moto com Luis Gustavo Rodrigues Simões, 25 anos, na rodovia Doutor Edmir Viana Moura, em Caçapava. Willian Gabriel e Luis Gustavo morreram em decorrência de colisão em um caminhão.
Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado com base nos laudos periciais.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a morte dos jovens. “Te amo pra sempre meu amor, descansa em paz!”, disse Thayna Vitoria, irmã de Willian Gabriel.
“Hoje a quebrada está de luto”, diz postagem do perfil do time Pinus 2 FC, de Caçapava, no qual Willian Gabriel havia sido anunciado como meia para a temporada 2026.
“Com muita tristeza nos despedimos de um grande atleta, amigo e companheiro que fez parte da história do Pinus 2. Dentro de campo demonstrava garra, dedicação e amor pelo esporte, e fora dele deixava sua amizade, respeito e alegria com todos que tiveram o privilégio de conviver ao seu lado. Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade à família, amigos e a todos que sentem essa perda. Que Deus conforte o coração de cada um. Seu legado, sua luta e sua lembrança permanecerão para sempre em nossa história. Descanse em paz W10!”, diz a nota.
Esse é o segundo caso de jogador amador que morre em acidente na região nos últimos dias. O primeiro deles foi Leonardo Vinicius Ramos Silva, 28 anos, mais conhecido como Leozinho, de Taubaté.
O acidente
De acordo com o histórico da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente envolvendo caminhão e motocicleta. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o caminhão posicionado entre as faixas, aparentemente tentando acessar a via lateral, enquanto a motocicleta permanecia sob o veículo.
Ainda segundo o boletim, uma das vítimas já estava sem vida no local, enquanto a outra recebia atendimento em ambulância e morreu depois no hospital. O motorista do caminhão, de 48 anos, permaneceu na cena e foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
O boletim informa que os dois rapazes ocupavam uma Honda CG 160 Start, de cor vermelha. Em depoimento, o motorista do caminhão afirmou que seguia normalmente pela via e, ao fazer a conversão para acessar a lateral, não viu a motocicleta nem qualquer iluminação vinda dela, ouvindo apenas o impacto da colisão.
Segundo a versão dele, o acidente aconteceu por volta de 1h ou 2h da madrugada, em trecho com iluminação pública. O caminhoneiro disse ainda que parou imediatamente, acionou a PM e o Samu e permaneceu no local até a chegada das autoridades.
A Polícia Civil requisitou perícia no local e nos veículos envolvidos, além de exames no IML (Instituto Médico Legal). O delegado responsável registrou que, neste primeiro momento, ainda não é possível afirmar com certeza se o evento morte foi causado por culpa ou dolo do investigado, motivo pelo qual a dinâmica do acidente dependerá dos laudos técnicos.