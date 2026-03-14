Morreu neste sábado (14), aos 65 anos, o professor, mestre e doutor Fábio Ricci, que lecionou na Unitau (Universidade de Taubaté). A causa da morte não foi divulgada.

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O velório ocorrerá em Santo André (SP), no Cemitério de Camilópolis, no domingo (15), das 9h às 13h. O sepultamento será realizado em seguida, no mesmo local. Ele deixa esposa, filhas e netos.