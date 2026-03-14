Morreu neste sábado (14), aos 65 anos, o professor, mestre e doutor Fábio Ricci, que lecionou na Unitau (Universidade de Taubaté). A causa da morte não foi divulgada.
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O velório ocorrerá em Santo André (SP), no Cemitério de Camilópolis, no domingo (15), das 9h às 13h. O sepultamento será realizado em seguida, no mesmo local. Ele deixa esposa, filhas e netos.
Ricci tinha mestrado em História Econômica pela USP (Universidade de São Paulo) e doutorado em História Econômica pela mesma instituição.
Ele foi professor assistente doutor da Unitau, com experiência na área de História, com ênfase em História Econômica, tendo atuado nos temas de história regional, desenvolvimento econômico, industrialização, história econômica, jornalismo empresarial e Vale do Paraíba.
Nas redes sociais, dezenas de ex-alunos e amigos lamentaram a morte de Ricci, que fez parte da vida de milhares de estudantes da região.
“A vida é um sopro. Hoje me despeço de um grande amigo, Prof. Dr. Fabio Ricci, um cara que viveu intensamente. Mais do que um amigo, um verdadeiro irmão. Que Deus conforte o coração de seus amigos e familiares, em especial, suas filhas, esposa e netos... Vá em paz companheiro e obrigado por tudo”, disse Ivy Rodrigo Santos.
“Aos familiares e amigos meus sentimentos. Fui sua primeira orientanda de Mestrado, um mentor que se tornou amigo. Grande perda”, afirmou Arlete Viera.
“Um grande mestre nunca parte de verdade, porque vive em cada aluno que ajudou a formar”, disse Patrícia Rossi. “Foi meu orientador no mestrado. É uma grande perda, foi uma grande pessoa”, disse Marquinho.
Camila Prado comentou: "Que notícia triste! Ele era um intelectual e uma pessoa muito divertida. Boas lembranças".