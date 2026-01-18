Olá, leitor! Mais uma semana chega ao fim em Bauru. Sabemos que a rotina é intensa e nem sempre é possível acompanhar tudo o que é publicado no JCNET.
Pensando nisso, selecionamos os principais destaques dos últimos dias para que você aproveite o descanso e inicie a próxima semana bem informado.
Tragédias no Trânsito
Esta semana infelizmente foi marcada por três mortes no trânsito bauruense. Duas delas ocorreram na segunda-feira (12), sendo as primeiras registradas em 2026. O caso de maior repercussão foi o acidente fatal envolvendo uma mulher no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Virgilio Malta, uma tragédia que comoveu a cidade.
Você confere as matérias nos links abaixo.
Pedestre morre atropelado próximo ao Vale do Igapó, em Bauru
Mulher morre em acidente em cruzamento no Centro de Bauru; VÍDEO
Motociclista de Bauru morre em acidente com veículo oficial
Casos de Polícia
A brutalidade também marca o caso da senhora Dagmar. As buscas pelo corpo já completam duas semanas e, na última quarta-feira (14), a Justiça autorizou a quebra do sigilo bancário dos suspeitos.
Por outro lado, o desaparecimento de Juan Augusto Nobrega Navarro teve um desfecho. As buscas pelo jovem, que estava sumido desde 19 de dezembro em Bauru, terminaram nesta terça-feira (13).
Você confere as matérias nos links abaixo.
Casal suspeito por matar Dagmar tem sigilo bancário quebrado
Bauru: filho procurado por pai morreu um dia após desaparecimento
Na Política
A Prefeitura de Bauru abriu um chamamento para a revitalização da Antiga Estação Ferroviária, lá pertinho do começo do Calçadão. Será que agora vai?
Além disso, outra novidade é que Lúcia Rosim, mãe da prefeita Suéllen e secretária da Assistência Social, deve mudar sua pré-candidatura: em vez de federal, viria para estadual. Já o vereador André Maldonado (PP), anuncia que é pré-candidato a para deputado federal.
E o ex-prefeito Gazzetta comemorou uma decisão judicial confirmou que a Prefeitura é proprietária de pelo menos 128 mil metros quadrados de áreas no Aeroclube, uma das regiões mais cobiçadas da cidade.
Os times bauruenses de alto rendimento tiveram um desempenho equilibrado nesta semana. O Norusca estreou em casa com derrota e, fora, levou um gol relâmpago, mas conseguiu voltar com um empate.
Nas quadras, o Bauru Basket oscilou: começou a semana com vitória, mas finalizou com derrota em uma partida eletrizante. No vôlei, o time masculino sofreu mais um revés para o Sada Cruzeiro, enquanto o feminino deu um show nas duas partidas que disputou. Com destaque para Kasiely, a equipe garantiu uma vitória no início da semana e fechou com um espetacular 3 sets a 0 na noite desta sexta-feira (16/1).
Você confere as matérias na nossa editoria de Esportes. Clique aqui.
O BRASIL É CINEMA
Impossível não comentar a conquista histórica de Wagner Moura e do filme 'O Agente Secreto' vencendo o Globo de Ouro. Aproveitando este gancho, os cinemas da cidade já estão reexibindo o filme. É a sua chance, caro leitor, de conferir esta obra de arte.
Você confere as matérias no link abaixo.
O 'Agente Secreto' e Wagner Moura vencem no Globo de Ouro
Programação de cinema da semana
