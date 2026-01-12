Os brasileiros "O Agente Secreto" e seu protagonista, Wagner Moura, venceram o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator em filme dramático durante a cerimônia no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na madrugada desta segunda-feira (12), em cerimônia que começou na noite de domingo (11). O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura se tornou a segunda produção brasileira a levar o troféu, vencido pela primeira vez por "Central do Brasil", de Walter Salles, em 1999.

"Eu gostaria de falar 'oi' para todos que estão nos vendo no Brasil", disse o diretor, indo do inglês ao português, ao receber o prêmio, com o elenco atrás. "Obrigado à Neon, ao Festival de Cannes. Gostaria de agradecer à Vitrine Filmes, que fez de 'O Agente Secreto' um blockbuster incomum lá no Brasil. Obrigado à equipe. Obrigado, Wagner Moura, que grande ator. Obrigado, Émilie [Lesclaux], minha produtora e minha parceira de vida. Martin e Thomas, espero que estejam vendo no Pacific Palisades. Estaremos com vocês em breve", seguiu o diretor.

"Estou honrado de estar nesse grupo de grandes diretores estrangeiros. Eu dedico este prêmio aos jovens diretores. Este é um momento muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens americanos, façam filmes", ele acrescentou.