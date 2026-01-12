Os brasileiros "O Agente Secreto" e seu protagonista, Wagner Moura, venceram o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator em filme dramático durante a cerimônia no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na madrugada desta segunda-feira (12), em cerimônia que começou na noite de domingo (11). O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura se tornou a segunda produção brasileira a levar o troféu, vencido pela primeira vez por "Central do Brasil", de Walter Salles, em 1999.
"Eu gostaria de falar 'oi' para todos que estão nos vendo no Brasil", disse o diretor, indo do inglês ao português, ao receber o prêmio, com o elenco atrás. "Obrigado à Neon, ao Festival de Cannes. Gostaria de agradecer à Vitrine Filmes, que fez de 'O Agente Secreto' um blockbuster incomum lá no Brasil. Obrigado à equipe. Obrigado, Wagner Moura, que grande ator. Obrigado, Émilie [Lesclaux], minha produtora e minha parceira de vida. Martin e Thomas, espero que estejam vendo no Pacific Palisades. Estaremos com vocês em breve", seguiu o diretor.
"Estou honrado de estar nesse grupo de grandes diretores estrangeiros. Eu dedico este prêmio aos jovens diretores. Este é um momento muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens americanos, façam filmes", ele acrescentou.
O prêmio foi anunciado com um "parabéns", em português mesmo, dito pela atriz Minnie Driver. Ela entregou o troféu junto do ator Orlando Bloom.
"O Agente Secreto" bateu um recorde de indicações para um filme nacional no Globo de Ouro, concorrendo a três categorias e só não levou o troféu de melhor filme dramático, que ficou com "Hamlet".
A coroação dá continuidade ao momento prospero para o cinema brasileiro. No ano passado, Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em uma cerimônia memorável. "Ainda Estou Aqui", filme também de Salles estrelado por ela, não levou o prêmio de filme estrangeiro na época, mas venceu o Oscar de filme internacional meses depois.
Na ala de TV da premiação, o próprio Moura já havia sido indicado em 2016, pelo trabalho na série "Narcos", na categoria de ator em série de drama. Também disputavam a estatueta de melhor ator de drama desta edição Jeremy Allen White, por "Springsteen: Salve-me do Desconhecido", Joel Edgerton, por "Sonhos de Trem", Oscar Isaac, por "Frankenstein", Dwayne Johnson, por "Coração de Lutador: The Smashing Machine", e Michael B. Jordan, por "Pecadores".
No último dia 4 o filme "O Agente Secreto" abriu a atual temporada de prêmios ao receber o troféu de melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards. Além disso, o longa ainda tem na bagagem dois prêmios conquistados no Festival de Cannes do ano passado, melhor ator, para Moura, e melhor diretor, para Mendonça Filho.
"O Agente Secreto" se passa durante a ditadura militar e acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.