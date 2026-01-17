A Prefeitura de Bauru iniciou processo licitatório para a aquisição de até 15 toneladas de mix de castanhas destinadas à merenda escola e outras áreas, com estimativa preliminar de R$ 170,00 o quilo, o que representa um valor global em torno de R$ 2,5 milhões. A compra será realizada por meio de licitação, utilizando o Sistema de Registro de Preços. O assunto veio a público a partir de um vídeo que circula em vários grupos de whatsApp e em redes sociais.

Segundo a administração municipal, o valor apontado é apenas estimativo, elaborado a partir de pesquisa de mercado para subsidiar o procedimento licitatório. O preço final somente será definido após a fase de lances, quando as empresas participantes disputarão o menor valor. A Prefeitura também esclarece que a aquisição não atenderá apenas a Secretaria de Educação, envolvendo outras secretarias e autarquias municipais, conforme a necessidade durante a vigência da ata.

O vídeo com questionamentos foi publicado por Dudu Sivinski, uma pessoa conhecida nas redes sociais para tratar de questões públicas e políticas. Ele, inclusive, já foi candidato a deputado federal e a vereador em São José dos Campos. Na gravação, ele questiona a compra e afirma que o preço estimado por quilo seria muito superior ao encontrado no varejo e levanta dúvidas sobre a real destinação do produto.