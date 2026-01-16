16 de janeiro de 2026
NA REGIÃO CENTRAL

Bauru: seguranças tentam evitar furto e levam golpes de canivete

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Tisa Moraes/JC Imagens
Homem de 56 anos foi preso em flagrante, optou por permanecer em silêncio no plantão policial e ficou à disposição da Justiça
Dois seguranças, de 49 e 66 anos, foram atingidos por golpes de canivete, na manhã desta sexta-feira (16), por volta das 8h15, ao tentarem impedir o furto de uma peça de carne seca suína avaliada em R$ 84,00 em um estabelecimento comercial localizado na região central de Bauru. O suspeito, de 56 anos, foi preso em flagrante por roubo.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial com segurança esfaqueado. No endereço, encontrou dois funcionários do local feridos por golpes de canivete imobilizando o suspeito.

As vítimas contaram à equipe policial que o homem havia sido flagrado por câmeras de monitoramento pegando a peça de carne e deixando o estabelecimento sem efetuar o pagamento. Ao ser abordado pelos seguranças, do lado de fora, ele reagiu com golpes de canivete.

Um dos funcionários foi atingido na perna direita, na altura do joelho, e, o outro, no punho direito. Eles foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro Central (PSC). O suspeito, conhecido por furtos e roubos na região, conforme o BO, foi preso em flagrante, optou por permanecer em silêncio no plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

