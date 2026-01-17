Dois motoristas ficaram feridos após um acidente envolvendo um carro e uma picape na madrugada deste sábado (17), na avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru. A colisão ocorreu nas proximidades da Praça Portugal.

Segundo informações da Polícia Militar, os veículos envolvidos foram um Gol branco e uma Chevrolet S10 prata. Ambos os condutores relataram a mesma versão sobre a dinâmica do acidente. O motorista da caminhonete informou que seguia no sentido Centro no momento da batida.

Com o impacto, os dois motoristas sofreram ferimentos e foram socorridos ao Pronto-Socorro Central (PSC). O condutor da S10 queixava-se de fortes dores nos braços e no abdome. As causas do acidente serão apuradas.