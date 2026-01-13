A busca por Juan Augusto Nobrega Navarro, de 32 anos, que estava desaparecido desde o último dia 19 de dezembro, em Bauru, terminou nesta terça-feira (13) com a notícia de que ele foi encontrado morto, no dia 20, na altura do quilômetro 341 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), sob o viaduto da avenida Duque de Caxias. Na ocasião, o jovem não portava documentos e o corpo permaneceu no Instituto Médico Legal (IML) aguardando a identificação, o que ocorreu nesta terça. As circunstâncias do óbito seguem sob investigação.

A morte de Juan foi divulgada pelo pai dele, Tercio Santos Navarro Junior. Conforme publicado pelo JCNET/Sampi, ele estava em busca de qualquer informação que pudesse levar à localização do filho e já havia registrado boletim de ocorrência (BO) no plantão policial informando sobre o desaparecimento.

Após contato da polícia, nesta terça, o pai de Juan recebeu a notícia de que ele poderia ser o homem encontrado morto na manhã de 20 de dezembro, no canteiro central da SP-300, com diversas lesões pelo corpo, em uma ocorrência registrada como morte suspeita. Um tio do jovem foi até o IML e reconheceu o corpo do sobrinho, que deverá ser cremado pela família.

Investigações