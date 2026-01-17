17 de janeiro de 2026
EM JAÚ

Mulher morre atropelada após brigar com marido e sair do carro

Artesp
Toyota Hilux colidiu contra a defensa metálica
Toyota Hilux colidiu contra a defensa metálica

Uma mulher de 28 anos morreu após ser atropelada, na noite desta sexta-feira (16), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú, depois de discutir com o marido e desembarcar do veículo. O acidente ocorreu por volta das 22h30 no quilômetro 187 da via.

De acordo com as informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Artesp, uma caminhonete Toyota Hilux trafegava sentido Bauru, quando o motorista avistou a pedestre. Não houve, no entanto, tempo para evitar o impacto, informou o condutor ao Policiamento Rodoviário. Em seguida, ele perdeu o controle da direção e a caminhonete colidiu contra a defensa metálica.

O veículo ficou imobilizado no contrafluxo e a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, permaneceu próximo ao canteiro central, consta no site.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas Polícia Civil.

