Maldonado federal
Ontem falamos aqui sobre a definição da pré-candidatura da secretária da Assistência Social, Lúcia Rosim, para deputada estadual e não mais a federal. Hoje é a vez do vereador André Maldonado (PP). Na última quarta-feira (14), houve definição do diretório estadual de seu partido e ele será candidato a deputado federal, e não a estadual, como cogitou inicialmente.
Federação
O PP tenta consolidar com o União Brasil a formação de uma federação para a eleição deste ano. Idealizada pelas cúpulas partidárias nacionais para formar a maior força política do país, a federação entre União Brasil e PP, que se chamaria União Progressista, caminha a passos lentos para ser formalizada em meio a um processo desgastante. No União de Bauru, a pré-candidatura a deputada estadual em construção é a da ex-vereadora Chiara Ranieri.
Dificuldades
União e PP já entregaram o pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para que a federação esteja em vigor na eleição, em 4 de outubro, a solicitação precisa ser aceita até seis meses antes da data. O acordo, porém, acontece em meio a disputas internas em ao menos 13 estados, e parlamentares insatisfeitos já anunciam uma debandada.
Maior bancada
A estrutura, se for confirmada, reunirá 108 deputados, a maior configuração da Câmara, e 12 senadores, o que a deixará atrás apenas do PL e do PSD. Juntos, os partidos terão ainda um fundo partidário de R$ 954 milhões, além de seis governadores e 1.343 prefeitos, maior número entre as legendas.
Sem desistir
O grupo responsável pelo projeto Pappas Águas (Plano Anual de Proteção e Preservação Ambiental Águas) aguarda há um ano uma resposta do DAE para dar continuidade ao projeto que visa analisar a qualidade da água de 12 córregos que desaguam ao longo do Rio Bauru. A iniciativa, desenvolvida pela Fundação Toledo (Fundato), Instituição Toledo de Ensino (ITE) e Unesp, foi contemplada em chamamento público da Prefeitura na área ambiental, trabalho desenvolvido entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025.
À Espera
No entanto, antes do encerramento das atividades, os responsáveis procuraram a autarquia com a proposta de dar continuidade ao monitoramento. Pelo acordo sugerido, caberia ao DAE apenas a coleta das amostras nos pontos já definidos, enquanto a análise e a divulgação dos resultados ficariam sob responsabilidade da ITE e da Unesp. No entanto, não houve retorno do departamento, que ainda deve uma resposta oficial sobre a possível parceria ou a continuidade das análises.
Saída
No final da semana passada, inclusive, houve uma preocupação por parte de munícipes de que o córrego Vargem Limpa, próximo à rodovia Bauru-Iacanga, teria recebido o vazamento de esgoto do Residencial Vida Nova Harmonia. O problema foi resolvido pelo DAE, mas agora moradores querem da autarquia uma análise da água para que possam voltar a frequentar o local, sem correr riscos. Caso o Pappas Águas estivesse atuando, a resposta poderia vir sem precisar acionar a Cetesb, uma vez que o DAE analisa exclusivamente o sistema de abastecimento de água de Bauru.