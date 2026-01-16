Maldonado federal

Ontem falamos aqui sobre a definição da pré-candidatura da secretária da Assistência Social, Lúcia Rosim, para deputada estadual e não mais a federal. Hoje é a vez do vereador André Maldonado (PP). Na última quarta-feira (14), houve definição do diretório estadual de seu partido e ele será candidato a deputado federal, e não a estadual, como cogitou inicialmente.

Federação

O PP tenta consolidar com o União Brasil a formação de uma federação para a eleição deste ano. Idealizada pelas cúpulas partidárias nacionais para formar a maior força política do país, a federação entre União Brasil e PP, que se chamaria União Progressista, caminha a passos lentos para ser formalizada em meio a um processo desgastante. No União de Bauru, a pré-candidatura a deputada estadual em construção é a da ex-vereadora Chiara Ranieri.

Dificuldades

União e PP já entregaram o pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para que a federação esteja em vigor na eleição, em 4 de outubro, a solicitação precisa ser aceita até seis meses antes da data. O acordo, porém, acontece em meio a disputas internas em ao menos 13 estados, e parlamentares insatisfeitos já anunciam uma debandada.