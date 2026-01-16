16 de janeiro de 2026
ABUSO DE VULNERÁVEL

Preso em Bauru suspeito pelo estupro de menina de 12 anos

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Preso sendo conduzido pelo SIG de Bauru
Preso sendo conduzido pelo SIG de Bauru

Policias civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) capturaram em Bauru, nesta sexta-feira (16), um homem indígena de 30 anos, foragido por ser suspeito de estupro de vulnerável. O crime foi cometido, segundo a apuração, contra uma menina de 12 anos, também indígena, em Avaí (a 39 quilômetros de Bauru), em setembro de 2025.

Segundo a Polícia Civil, as diligências revelaram que o indiciado, ciente de sua condição de foragido, estava escondido em uma residência no bairro Vila Bela. Após prévia vigilância, o mandado de prisão preventiva foi cumprido quando ele saía do imóvel.

O homem foi encaminhado à Cadeia de Avaí, onde permaneceria à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

