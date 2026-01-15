Um motociclista morreu após um acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 5h, no quilômetro 344 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. A colisão ocorreu nas proximidades da rotatória da rodovia com o Jardim Pagani, no sentido Interior–Capital, e envolveu a Honda CG 125 Fan vermelha conduzida pela vítima e um automóvel oficial pertencente à Prefeitura de Herculândia, município localizado a cerca de 175 quilômetros de Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), motoristas que passaram pela base da Polícia Militar Rodoviária alertaram a corporação sobre o acidente. Quando uma viatura chegou ao local, uma ambulância do Samu já havia constatado o óbito de Sergio Pacheco, 58 anos.

Consta no BO que, por motivos a serem esclarecidos, durante uma garoa, o motorista da Prefeitura de Herculândia, conduzindo de um Hyundai HB20 branco, colidiu com a motocicleta. No carro estavam pacientes da cidade de origem, que eram levados para hospitais de Jaú e Botucatu. As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.