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EDUCAÇÃO

Piracicaba tem 874 vagas em cursos técnicos para 2027

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Administração, Enfermagem, Mecânica, Química e Desenvolvimento de Sistemas estão entre os cursos oferecidos pelas Etecs.
Administração, Enfermagem, Mecânica, Química e Desenvolvimento de Sistemas estão entre os cursos oferecidos pelas Etecs.

Estudantes de Piracicaba que pretendem iniciar uma formação técnica em 2027 têm 874 vagas presenciais disponíveis em duas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e no Instituto Federal de São Paulo (IFSP). As oportunidades incluem cursos técnicos e opções integradas ao Ensino Médio.

Os processos seletivos já estão com inscrições abertas, mas os prazos são diferentes. No IFSP, os candidatos podem se inscrever até 5 de outubro de 2026. Já o Vestibulinho das Etecs recebe inscrições até as 20h de 3 de novembro.

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Veja os cursos disponíveis

No IFSP – Campus Piracicaba, são 80 vagas, sendo 40 para o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e 40 para Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao Ensino Médio. As aulas são presenciais, no período vespertino, e os cursos têm duração de quatro anos.

Na Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso, a Paulista, são 290 vagas distribuídas entre oito opções presenciais. Pela manhã, há Administração e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas cada. À tarde, são oferecidos Automação Industrial e Marketing, também com 40 vagas cada. Logística tem 40 vagas e período integral. No período noturno, a unidade oferece Automação Industrial, Eletroeletrônica e Logística, com 30 vagas cada. A relação oficial de cursos e vagas da unidade confirma a oferta para o processo seletivo.

Na Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa, a Industrial, são oferecidos cursos técnicos como Administração, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica e Química, além de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Administração, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Química. Os cursos presenciais listados pela unidade têm 36 vagas por turma. A unidade também oferece opções a distância, como Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado e Transações Imobiliárias.

Para o Vestibulinho das Etecs, a taxa de inscrição é de R$ 50. A prova do processo seletivo para o primeiro semestre de 2027 está prevista para 6 de dezembro, às 13h30. No IFSP, a taxa de inscrição é de R$ 60, e o prazo termina às 23h59 de 5 de outubro. O processo é destinado a estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental.

As inscrições e informações sobre os cursos das Etecs estão disponíveis no site oficial do Vestibulinho. O processo seletivo do IFSP também possui página própria com edital, cronograma e acesso à inscrição.

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