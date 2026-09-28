Na Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa, a Industrial, são oferecidos cursos técnicos como Administração, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica e Química, além de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Administração, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Química. Os cursos presenciais listados pela unidade têm 36 vagas por turma. A unidade também oferece opções a distância, como Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado e Transações Imobiliárias.

Para o Vestibulinho das Etecs, a taxa de inscrição é de R$ 50. A prova do processo seletivo para o primeiro semestre de 2027 está prevista para 6 de dezembro, às 13h30. No IFSP, a taxa de inscrição é de R$ 60, e o prazo termina às 23h59 de 5 de outubro. O processo é destinado a estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental.

As inscrições e informações sobre os cursos das Etecs estão disponíveis no site oficial do Vestibulinho. O processo seletivo do IFSP também possui página própria com edital, cronograma e acesso à inscrição.