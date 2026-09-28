Estudantes de Piracicaba que pretendem iniciar uma formação técnica em 2027 têm 874 vagas presenciais disponíveis em duas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e no Instituto Federal de São Paulo (IFSP). As oportunidades incluem cursos técnicos e opções integradas ao Ensino Médio.
Os processos seletivos já estão com inscrições abertas, mas os prazos são diferentes. No IFSP, os candidatos podem se inscrever até 5 de outubro de 2026. Já o Vestibulinho das Etecs recebe inscrições até as 20h de 3 de novembro.
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Veja os cursos disponíveis
No IFSP – Campus Piracicaba, são 80 vagas, sendo 40 para o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e 40 para Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao Ensino Médio. As aulas são presenciais, no período vespertino, e os cursos têm duração de quatro anos.
Na Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso, a Paulista, são 290 vagas distribuídas entre oito opções presenciais. Pela manhã, há Administração e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas cada. À tarde, são oferecidos Automação Industrial e Marketing, também com 40 vagas cada. Logística tem 40 vagas e período integral. No período noturno, a unidade oferece Automação Industrial, Eletroeletrônica e Logística, com 30 vagas cada. A relação oficial de cursos e vagas da unidade confirma a oferta para o processo seletivo.
Na Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa, a Industrial, são oferecidos cursos técnicos como Administração, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica e Química, além de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Administração, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Química. Os cursos presenciais listados pela unidade têm 36 vagas por turma. A unidade também oferece opções a distância, como Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo, Secretariado e Transações Imobiliárias.
Para o Vestibulinho das Etecs, a taxa de inscrição é de R$ 50. A prova do processo seletivo para o primeiro semestre de 2027 está prevista para 6 de dezembro, às 13h30. No IFSP, a taxa de inscrição é de R$ 60, e o prazo termina às 23h59 de 5 de outubro. O processo é destinado a estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental.
As inscrições e informações sobre os cursos das Etecs estão disponíveis no site oficial do Vestibulinho. O processo seletivo do IFSP também possui página própria com edital, cronograma e acesso à inscrição.