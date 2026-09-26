Sra. Angela Aparecida Geraldin

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Olívio Geraldin e da Sra. Neusa da Silva Geraldin; deixa os filhos: Miriam Lorrane Cruz, casada com o Sr. Willian Pelegrini Urbano; Guilherme Leandro Cruz e Leonardo Marcel Cruz. Deixa o neto: Lorenzo Urbano, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ires Pereira Santiago

Faleceu dia 23/09/2026, na cidade de Vitória da Conquista/BA, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Antonio Augusto Pereira e da Sra. Adelita Pereira de Carvalho, era viúva do Sr. José Santiago Sobrinho; deixa a filha: Thais Santiago Rudnytsky, casada com o Sr. Rafael Rudnytsky. Deixa a neta: Sophia Santiago Rudnytsky, Irmãos: Ivo, Ivone, Ines, Iedo, falecido, Irineu, falecido, Irene, Iraci, Isaías, falecido, Israel, falecido, Iracema, Izete, Isabel, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 10h00 às 14h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h45 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Professora: Sra. Jane Cristina da Silveira Wenceslau

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha do Sr. Otavio da Silveira Wenceslau, falecido e da Sra. Iraides Bortoleto Wenceslau, era casada com o Sr. Luis Carlos Ferreira; deixa os filhos: Bruna Wenceslau Ferreira e Gustavo Wenceslau Ferreira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.