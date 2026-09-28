O agendamento para a castração gratuita de cães e gatos em Piracicaba já pode ser feito, a partir de hoje, 28/09, pelo sistema Sem Papel. A ferramenta passa a ser utilizada para as solicitações do serviço e substitui o antigo sistema ASPA.
Para fazer o agendamento, o tutor deve acessar o sistema Sem Papel, pelo endereço https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/servico-info/738, e preencher os dados solicitados. Também é necessário informar os dados do animal e seguir as orientações apresentadas na plataforma.
Somente no primeiro semestre de 2026, mais de 4.000 cães e gatos foram castrados pelo município, por meio de mutirões e via cadastro no sistema. O serviço é oferecido gratuitamente pela Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, como uma das ações voltadas ao controle populacional de animais.
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A castração é uma das medidas que contribuem para o controle da população de cães e gatos, ao evitar ninhadas não planejadas e ajudar na prevenção do abandono. O procedimento também pode trazer benefícios à saúde dos animais, reduzindo o risco de algumas doenças relacionadas ao sistema reprodutivo.
Além do agendamento pelo Sem Papel, o município realiza mutirões de castração, organizados previamente e divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura. As ações são realizadas conforme programação da Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal.