O agendamento para a castração gratuita de cães e gatos em Piracicaba já pode ser feito, a partir de hoje, 28/09, pelo sistema Sem Papel. A ferramenta passa a ser utilizada para as solicitações do serviço e substitui o antigo sistema ASPA.

Para fazer o agendamento, o tutor deve acessar o sistema Sem Papel, pelo endereço https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/servico-info/738, e preencher os dados solicitados. Também é necessário informar os dados do animal e seguir as orientações apresentadas na plataforma.

Somente no primeiro semestre de 2026, mais de 4.000 cães e gatos foram castrados pelo município, por meio de mutirões e via cadastro no sistema. O serviço é oferecido gratuitamente pela Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, como uma das ações voltadas ao controle populacional de animais.