Piracicaba está incluída em um alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começa na terça-feira (29) e indica mudança nas condições do tempo após uma sequência de dias de temperaturas elevadas.

A mudança no tempo também deve provocar uma queda nas temperaturas em Piracicaba. Entre segunda-feira (28) e quarta-feira (30), as máximas podem chegar aos 35°C. Com a chegada da chuva e da instabilidade, os termômetros devem cair, e as máximas ficam em torno de 23°C. Já as temperaturas mínimas podem chegar a 15°C.

Saiba mais:

Chuva pode chegar a 50 milímetros