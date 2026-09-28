Piracicaba está incluída em um alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começa na terça-feira (29) e indica mudança nas condições do tempo após uma sequência de dias de temperaturas elevadas.
A mudança no tempo também deve provocar uma queda nas temperaturas em Piracicaba. Entre segunda-feira (28) e quarta-feira (30), as máximas podem chegar aos 35°C. Com a chegada da chuva e da instabilidade, os termômetros devem cair, e as máximas ficam em torno de 23°C. Já as temperaturas mínimas podem chegar a 15°C.
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Chuva pode chegar a 50 milímetros
Segundo o alerta, a previsão é de chuva de até 50 milímetros ao longo do dia. Também são esperadas rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo em alguns pontos do município.
A combinação de chuva e ventos pode provocar transtornos em áreas urbanas. Entre as ocorrências previstas pelo INMET estão alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Instabilidade deve continuar na quarta-feira
A mudança nas condições meteorológicas deve permanecer na quarta-feira (30). A previsão indica possibilidade de chuva e trovoadas em Piracicaba.
A instabilidade ocorre após dias de temperaturas elevadas na cidade. Com a chegada da frente de chuva, a tendência é de redução das máximas e aumento da possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas.
Orientação aos moradores
A recomendação é que os moradores acompanhem as atualizações divulgadas pelo INMET e pela Defesa Civil ao longo dos próximos dias.
Durante as tempestades, a orientação é evitar permanecer em áreas abertas e procurar abrigo em locais seguros. Também é indicado não ficar próximo a árvores, estruturas metálicas e postes durante a ocorrência de ventos fortes.
Em caso de chuva intensa, os moradores devem evitar áreas sujeitas a alagamentos e não atravessar pontos onde haja acúmulo de água.
A população também deve ficar atenta a possíveis interrupções no fornecimento de energia e a outros impactos provocados pelas condições do tempo.