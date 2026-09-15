Em Piracicaba, são 80 vagas, sendo 40 para Informática e 40 para Manutenção Automotiva. Capivari tem 120 vagas para Química e Informática para Internet; Campinas oferece 80 para Eletrônica e Informática; e Hortolândia reúne 120 vagas para Automação Industrial, Mecânica e Informática. Os cursos integrados permitem que o estudante faça o ensino médio junto com a formação técnica. Em Piracicaba, as duas opções têm duração de quatro anos e aulas no período vespertino. Podem participar estudantes que concluírem o ensino fundamental até a data da matrícula.

Estudantes que estão concluindo o ensino fundamental podem concorrer a 400 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Piracicaba e região. As oportunidades estão distribuídas entre Piracicaba, Capivari, Campinas e Hortolândia, com ingresso no primeiro semestre de 2027.

As inscrições estão abertas até 5 de outubro de 2026, exclusivamente pelo Portal de Processos Seletivos do IFSP. A taxa é de R$ 60, com pagamento até 6 de outubro. Cada candidato pode escolher até três opções de curso dentro do mesmo campus. Candidatos que atendam aos critérios do edital podem solicitar isenção da taxa entre 8 e 18 de setembro. Entre as condições estão renda familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo e ter cursado todo o ensino fundamental em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.

A seleção será feita por meio de uma prova com 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. A avaliação ocorrerá em 22 de novembro, no município do campus escolhido, e terá três horas de duração. Os locais de prova serão divulgados em 18 de novembro. O IFSP reserva 50% das vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Há ainda reservas para diferentes grupos previstos na legislação, além de recursos de acessibilidade para candidatos que necessitarem de atendimento especializado durante a prova.