Uma equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento pela região e foi abordada pela madrinha da criança, que carregava a menina nos braços e pediu ajuda.

Uma brincadeira terminou em uma corrida contra o tempo na tarde de quinta-feira (24), no distrito de Ajapi, em Rio Claro, na região de Piracicaba. Uma menina de apenas 3 anos foi atingida por uma vaca enquanto brincava em um piquete e precisou ser levada às pressas para atendimento médico.

Segundo o relato apresentado aos guardas, a criança estava no piquete quando a vaca se soltou e acabou caindo sobre ela. Com o impacto, a menina perdeu a consciência e permaneceu desacordada por alguns minutos.

A criança recuperou a consciência pouco antes de ser encontrada pela equipe da GCM. Diante da situação, os agentes iniciaram imediatamente o transporte de emergência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão.

Durante o deslocamento, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal foi acionado para comunicar a unidade de saúde sobre a chegada da viatura. A medida permitiu que a equipe da UPA fosse previamente avisada para receber a criança..A menina deu entrada na unidade acompanhada da madrinha e recebeu atendimento de urgência.