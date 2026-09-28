A famosa “Pamonha de Piracicaba” pode ganhar um novo reconhecimento oficial. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac) aprovou, por unanimidade, a abertura do processo de registro do “Modo de Preparo da Pamonha de Piracicaba” como patrimônio cultural do município. A decisão foi publicada no Diário Oficial na quinta-feira (24).

A aprovação ocorreu durante reunião ordinária realizada em 12 de junho de 2026. Como o pedido trata de saberes, técnicas e uma prática tradicional, e não de um bem físico, o eventual reconhecimento se enquadra como patrimônio cultural imaterial. A abertura do processo, no entanto, ainda não significa que o registro definitivo tenha sido concedido.

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Uma tradição que virou símbolo