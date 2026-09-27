27 de setembro de 2026
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AVISO VERMELHO

Piracicaba 'ferve' e calor deve chegar aos 39⁰; veja a previsão

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho para onda de calor.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho para onda de calor.

Piracicaba deve enfrentar, nos próximos dias, a primeira onda de calor da primavera. A previsão indica temperaturas de até 39ºC na cidade, além de uma sequência de dias quentes e pouca possibilidade de chuva.

Segundo a Climatempo, o calor deve aumentar gradualmente e atingir seu ápice na terça-feira (29), quando a máxima prevista para Piracicaba chega aos 39ºC.

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A elevação das temperaturas ocorre com o afastamento do ar frio, condição que favorece o predomínio de calor sobre o interior paulista.

Terça-feira deve ser o dia mais quente

Os termômetros devem permanecer acima dos 30ºC durante todo o período previsto. A temperatura mínima também tende a subir gradualmente, principalmente entre segunda e terça-feira.

Veja a previsão para Piracicaba:

  • Domingo (27): 20ºC a 33ºC
  • Segunda-feira (28): 19ºC a 34ºC
  • Terça-feira (29): 21ºC a 39ºC
  • Quarta-feira (30): 23ºC a 33ºC

A terça-feira deve concentrar o maior calor, com máxima estimada em 39ºC.

Piracicaba terá poucos dias de chuva

A previsão aponta tempo predominantemente seco em Piracicaba até terça-feira. Uma mudança nas condições meteorológicas é esperada para quarta-feira (30).

Há possibilidade de chuva na cidade, com estimativa de até 7 milímetros de acumulado.

Inmet emite aviso vermelho

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho para onda de calor, classificado como situação de grande perigo.

O aviso teve início neste sábado (26) e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30). Piracicaba está entre as localidades paulistas abrangidas pelo aviso.

Na classificação do Inmet, os avisos meteorológicos são divididos em três níveis:

  • Amarelo: perigo potencial
  • Laranja: perigo
  • Vermelho: grande perigo

O vermelho representa o grau mais elevado da escala utilizada pelo instituto.

Primeira onda de calor da primavera

A primavera começou na última terça-feira (22), e este é o primeiro episódio de calor intenso previsto para a estação.

A expectativa é de que períodos de temperaturas elevadas ocorram com maior frequência ao longo dos próximos meses.

Uma onda de calor é caracterizada por um período em que determinada região registra temperaturas significativamente acima do padrão esperado.

Entre os critérios utilizados por meteorologistas está a ocorrência de temperaturas pelo menos 5ºC acima da média durante cinco dias ou mais.

O Inmet considera a elevação de 5ºC em relação à média mensal para caracterizar o fenômeno, independentemente da quantidade de dias de duração.

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