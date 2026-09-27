Piracicaba deve enfrentar, nos próximos dias, a primeira onda de calor da primavera. A previsão indica temperaturas de até 39ºC na cidade, além de uma sequência de dias quentes e pouca possibilidade de chuva.

Segundo a Climatempo, o calor deve aumentar gradualmente e atingir seu ápice na terça-feira (29), quando a máxima prevista para Piracicaba chega aos 39ºC.

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