Piracicaba deve enfrentar, nos próximos dias, a primeira onda de calor da primavera. A previsão indica temperaturas de até 39ºC na cidade, além de uma sequência de dias quentes e pouca possibilidade de chuva.
Segundo a Climatempo, o calor deve aumentar gradualmente e atingir seu ápice na terça-feira (29), quando a máxima prevista para Piracicaba chega aos 39ºC.
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A elevação das temperaturas ocorre com o afastamento do ar frio, condição que favorece o predomínio de calor sobre o interior paulista.
Terça-feira deve ser o dia mais quente
Os termômetros devem permanecer acima dos 30ºC durante todo o período previsto. A temperatura mínima também tende a subir gradualmente, principalmente entre segunda e terça-feira.
Veja a previsão para Piracicaba:
- Domingo (27): 20ºC a 33ºC
- Segunda-feira (28): 19ºC a 34ºC
- Terça-feira (29): 21ºC a 39ºC
- Quarta-feira (30): 23ºC a 33ºC
A terça-feira deve concentrar o maior calor, com máxima estimada em 39ºC.
Piracicaba terá poucos dias de chuva
A previsão aponta tempo predominantemente seco em Piracicaba até terça-feira. Uma mudança nas condições meteorológicas é esperada para quarta-feira (30).
Há possibilidade de chuva na cidade, com estimativa de até 7 milímetros de acumulado.
Inmet emite aviso vermelho
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho para onda de calor, classificado como situação de grande perigo.
O aviso teve início neste sábado (26) e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30). Piracicaba está entre as localidades paulistas abrangidas pelo aviso.
Na classificação do Inmet, os avisos meteorológicos são divididos em três níveis:
- Amarelo: perigo potencial
- Laranja: perigo
- Vermelho: grande perigo
O vermelho representa o grau mais elevado da escala utilizada pelo instituto.
Primeira onda de calor da primavera
A primavera começou na última terça-feira (22), e este é o primeiro episódio de calor intenso previsto para a estação.
A expectativa é de que períodos de temperaturas elevadas ocorram com maior frequência ao longo dos próximos meses.
Uma onda de calor é caracterizada por um período em que determinada região registra temperaturas significativamente acima do padrão esperado.
Entre os critérios utilizados por meteorologistas está a ocorrência de temperaturas pelo menos 5ºC acima da média durante cinco dias ou mais.
O Inmet considera a elevação de 5ºC em relação à média mensal para caracterizar o fenômeno, independentemente da quantidade de dias de duração.