Entre os medicamentos citados nas notificações estão algumas das principais chamadas canetas emagrecedoras utilizadas no tratamento da obesidade e do diabetes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu uma investigação para apurar uma possível relação entre medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1 e casos de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (Noia), uma condição rara que pode provocar perda súbita da visão.

Segundo informações divulgadas pela Anvisa, 13 notificações envolvendo pacientes que utilizavam medicamentos da classe estão sendo analisadas pela agência.

Os relatos envolvem o uso de Ozempic, Wegovy, Rybelsus e Mounjaro, medicamentos produzidos por diferentes fabricantes.

A investigação ainda não estabelece uma relação de causa e efeito entre os remédios e os problemas de visão. A própria Anvisa ressalta que a presença simultânea do medicamento e da doença em uma notificação não significa, necessariamente, que o tratamento tenha provocado a condição.

Doença pode causar perda da visão