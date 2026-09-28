Escolas públicas e particulares de Ensino Fundamental e Médio têm até esta segunda-feira (28) para inscrever espetáculos na 31ª Mostra de Teatro Estudantil de Piracicaba. A participação é gratuita e também está aberta a instituições que desenvolvam atividades teatrais com crianças e adolescentes. Os grupos selecionados poderão apresentar seus trabalhos dentro da programação do 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira), que será realizado entre 29 de outubro e 8 de novembro. Ao todo, uma comissão avaliadora selecionará até 15 espetáculos para integrar a programação.
As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online. O mesmo endereço também reúne o regulamento da mostra. O prazo termina hoje, por isso os interessados precisam realizar o cadastro até o fim desta segunda-feira.
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A Mostra de Teatro Estudantil não tem caráter competitivo e busca valorizar a produção teatral desenvolvida por crianças e adolescentes no ambiente escolar. Podem ser inscritos espetáculos com temática livre, desde que tenham classificação livre para todos os públicos. Cada apresentação deve ter duração máxima de 40 minutos. Além da possibilidade de integrar a programação do Fentepira, todos os grupos participantes receberão um troféu de participação e um relatório avaliativo elaborado por profissionais da área teatral.
Para participar, cada grupo inscrito também deve indicar uma pessoa que esteja disponível para participar de reuniões após o encerramento das inscrições. A realização da mostra é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.