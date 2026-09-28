Escolas públicas e particulares de Ensino Fundamental e Médio têm até esta segunda-feira (28) para inscrever espetáculos na 31ª Mostra de Teatro Estudantil de Piracicaba. A participação é gratuita e também está aberta a instituições que desenvolvam atividades teatrais com crianças e adolescentes. Os grupos selecionados poderão apresentar seus trabalhos dentro da programação do 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira), que será realizado entre 29 de outubro e 8 de novembro. Ao todo, uma comissão avaliadora selecionará até 15 espetáculos para integrar a programação.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online. O mesmo endereço também reúne o regulamento da mostra. O prazo termina hoje, por isso os interessados precisam realizar o cadastro até o fim desta segunda-feira.

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