O uso excessivo de telas e a baixa exposição à luz natural estão entre as preocupações de especialistas diante do avanço da miopia entre crianças e adolescentes. Para orientar famílias e profissionais, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) lançaram a cartilha “Mais Tempo ao Ar Livre, Mais Saúde para os Olhos”.

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O material foi divulgado durante o 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, realizado em Salvador, e reúne recomendações que podem ser incorporadas à rotina de crianças e adolescentes. A publicação será distribuída para secretarias de Saúde e Educação de todo o país.