O uso excessivo de telas e a baixa exposição à luz natural estão entre as preocupações de especialistas diante do avanço da miopia entre crianças e adolescentes. Para orientar famílias e profissionais, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) lançaram a cartilha “Mais Tempo ao Ar Livre, Mais Saúde para os Olhos”.
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O material foi divulgado durante o 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, realizado em Salvador, e reúne recomendações que podem ser incorporadas à rotina de crianças e adolescentes. A publicação será distribuída para secretarias de Saúde e Educação de todo o país.
DUAS HORAS AO AR LIVRE
Uma das principais orientações dos especialistas é que crianças e adolescentes passem pelo menos duas horas por dia ao ar livre. A recomendação inclui atividades como brincadeiras, caminhadas, esportes e contato com a natureza.
Segundo o CBO, a exposição à luz natural pode atuar como fator de proteção contra a progressão da miopia. Além disso, permanecer ao ar livre reduz o período em que os olhos ficam concentrados em atividades realizadas de perto, como o uso de celulares, computadores e outros dispositivos.
TEMPO DE TELA
A cartilha também estabelece recomendações de acordo com a idade. Para menores de 2 anos, a orientação é não utilizar telas. Entre 2 e 5 anos, o limite indicado é de até uma hora por dia.
Para crianças de 5 a 10 anos, a recomendação é de até duas horas diárias. Já entre 10 e 18 anos, o limite sugerido é de até três horas por dia.
Os especialistas destacam que crianças menores são mais vulneráveis porque o sistema visual ainda está em formação.
PAUSAS E DISTÂNCIA
Além de controlar o tempo de exposição, os oftalmologistas recomendam fazer pausas regulares durante atividades realizadas de perto e manter uma distância adequada dos dispositivos.
A cartilha também orienta o uso de proteção solar quando houver exposição ao sol.
Para os especialistas, as medidas não dependem necessariamente de investimentos em equipamentos ou medicamentos. A proposta é incorporar hábitos simples à rotina das famílias, como caminhar, brincar ao ar livre e praticar esportes.
PROJETO PARA CRIANÇAS
O lançamento da cartilha ocorreu durante a quinta edição do projeto Pequenos Olhares CBO, que atendeu cerca de mil crianças e adolescentes durante o congresso.
A iniciativa contou com médicos voluntários e ofereceu consultas e exames para avaliação da saúde ocular, além da distribuição gratuita de óculos para crianças e adolescentes que necessitavam de lentes de correção.
Fonte: Agência Brasil