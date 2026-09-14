14 de setembro de 2026
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PREVENÇÃO

Uso de telas pode favorecer avanço da miopia em crianças

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Jefferson Peixoto/CBO
Especialistas recomendam pelo menos duas horas de atividades ao ar livre por dia para ajudar na prevenção da miopia.
Especialistas recomendam pelo menos duas horas de atividades ao ar livre por dia para ajudar na prevenção da miopia.

O uso excessivo de telas e a baixa exposição à luz natural estão entre as preocupações de especialistas diante do avanço da miopia entre crianças e adolescentes. Para orientar famílias e profissionais, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) lançaram a cartilha “Mais Tempo ao Ar Livre, Mais Saúde para os Olhos”.

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O material foi divulgado durante o 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, realizado em Salvador, e reúne recomendações que podem ser incorporadas à rotina de crianças e adolescentes. A publicação será distribuída para secretarias de Saúde e Educação de todo o país.

DUAS HORAS AO AR LIVRE

Uma das principais orientações dos especialistas é que crianças e adolescentes passem pelo menos duas horas por dia ao ar livre. A recomendação inclui atividades como brincadeiras, caminhadas, esportes e contato com a natureza.

Segundo o CBO, a exposição à luz natural pode atuar como fator de proteção contra a progressão da miopia. Além disso, permanecer ao ar livre reduz o período em que os olhos ficam concentrados em atividades realizadas de perto, como o uso de celulares, computadores e outros dispositivos.

TEMPO DE TELA

A cartilha também estabelece recomendações de acordo com a idade. Para menores de 2 anos, a orientação é não utilizar telas. Entre 2 e 5 anos, o limite indicado é de até uma hora por dia.

Para crianças de 5 a 10 anos, a recomendação é de até duas horas diárias. Já entre 10 e 18 anos, o limite sugerido é de até três horas por dia.

Os especialistas destacam que crianças menores são mais vulneráveis porque o sistema visual ainda está em formação.

PAUSAS E DISTÂNCIA

Além de controlar o tempo de exposição, os oftalmologistas recomendam fazer pausas regulares durante atividades realizadas de perto e manter uma distância adequada dos dispositivos.

A cartilha também orienta o uso de proteção solar quando houver exposição ao sol.

Para os especialistas, as medidas não dependem necessariamente de investimentos em equipamentos ou medicamentos. A proposta é incorporar hábitos simples à rotina das famílias, como caminhar, brincar ao ar livre e praticar esportes.

PROJETO PARA CRIANÇAS

O lançamento da cartilha ocorreu durante a quinta edição do projeto Pequenos Olhares CBO, que atendeu cerca de mil crianças e adolescentes durante o congresso.

A iniciativa contou com médicos voluntários e ofereceu consultas e exames para avaliação da saúde ocular, além da distribuição gratuita de óculos para crianças e adolescentes que necessitavam de lentes de correção.

Fonte: Agência Brasil

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