A mamografia digital é uma versão mais avançada do exame convencional e está entre os principais métodos utilizados para identificar precocemente o câncer de mama. O procedimento pode detectar alterações antes mesmo que elas sejam percebidas pelo toque.

Entre as vantagens da tecnologia estão a menor exposição à radiação, menor tempo de compressão da mama durante o exame e o armazenamento das imagens em formato digital. Esse recurso também facilita o acompanhamento da evolução clínica e a análise dos exames por diferentes especialistas.

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano. O diagnóstico realizado de forma precoce aumenta as chances de tratamento e pode reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos.