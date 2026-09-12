O servidor público Dejair Pires de Moraes, de 64 anos, morreu nesta quinta-feira (10), após sofrer um mal súbito no trabalho. Ele era do Departamento de Parques e Jardins, onde trabalhava desde 2004 - mais de 20 anos dedicados à cidade de Rio Claro, na região de Piracicaba.
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Na tarde de quinta, ele estava na rua, junto com a equipe, ajudando a limpar os estragos que a chuva causou no município, quando de repente passou mal. Os colegas correram para socorrer, fizeram de tudo pra reanimar, e o Samu levou ele às pressas para a Santa Casa. Mas infelizmente, horas depois, ele não resistiu.
A morte deixou um clima de incredulidade da prefeitura. Amigos destacaram de Dejair era um profissional exemplar, comprometido e talentoso, de presença inspiradora, sempre pronto a ajudar e a cultivar um ambiente de harmonia e companheirismo.