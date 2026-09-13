Um homem em situação de rua tem sido apontado como responsável por abordagens agressivas e episódios de perturbação nas proximidades de um supermercado Beira Rio e de diversos estabelecimentos comerciais localizados no corredor da Avenida Dois Córregos.

Uma situação que vem se arrastando desde o início de 2026 está provocando medo, insegurança e revolta entre moradores e frequentadores do bairro Piracicamirim, em Piracicaba.

Segundo relatos, o homem costuma abordar pessoas aos gritos e, em algumas ocasiões, se jogar na frente de veículos, aumentando a tensão entre motoristas e pedestres que circulam pela região.

Mulheres e crianças estariam entre as pessoas que mais demonstram medo durante a chegada ou saída dos estabelecimentos. O clima de insegurança faz com que alguns frequentadores evitem permanecer no local ou até desistam de realizar compras.

Guarda Civil é acionada, mas homem deixa o local