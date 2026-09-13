Uma situação que vem se arrastando desde o início de 2026 está provocando medo, insegurança e revolta entre moradores e frequentadores do bairro Piracicamirim, em Piracicaba.
Um homem em situação de rua tem sido apontado como responsável por abordagens agressivas e episódios de perturbação nas proximidades de um supermercado Beira Rio e de diversos estabelecimentos comerciais localizados no corredor da Avenida Dois Córregos.
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Segundo relatos, o homem costuma abordar pessoas aos gritos e, em algumas ocasiões, se jogar na frente de veículos, aumentando a tensão entre motoristas e pedestres que circulam pela região.
Mulheres e crianças estariam entre as pessoas que mais demonstram medo durante a chegada ou saída dos estabelecimentos. O clima de insegurança faz com que alguns frequentadores evitem permanecer no local ou até desistam de realizar compras.
Guarda Civil é acionada, mas homem deixa o local
De acordo com os relatos recebidos, equipes da Guarda Civil são acionadas em várias situações. Porém, ao perceber a aproximação das viaturas, o homem costuma deixar o local antes da abordagem. O problema, segundo moradores, não estaria restrito à área comercial.
Situação também preocupa pacientes em unidade de saúde
Durante a semana, os episódios também estariam ocorrendo nas proximidades da unidade de saúde do bairro (CRAB). Conforme os relatos, o homem aparece no local aos gritos e intimidando pacientes, principalmente pessoas idosas.
Ainda segundo os relatos, ele teria entrado diversas vezes sem camisa no CRAB, causando desconforto e insegurança entre funcionários e pessoas que aguardam por exames e consultas. A presença dele também preocupa mães que levam os filhos à unidade para vacinação, e também em uma escolinha muncipal no entorno. “É assustador”, relata aposentada
O temor entre frequentadores da região é resumido pelo relato da aposentada Margarida Regina Floriano, de 68 anos, que afirma já ter mudado sua rotina por causa dos episódios.
“É assustador quando esse homem aparece gritando com pedras nas mãos, me fazendo desistir da compra ou passeio muitas vezes”, relatou Margarida.
Moradores cobram providências
Diante da repetição dos episódios, a comunidade faz um apelo às autoridades por uma solução urgente. Moradores e comerciantes aguardam uma ação que garanta segurança para quem trabalha, mora ou precisa utilizar os estabelecimentos e serviços da região.
A situação também levanta a necessidade de uma atuação conjunta das autoridades, buscando uma solução que preserve a segurança da comunidade e, ao mesmo tempo, ofereça o atendimento adequado ao homem envolvido nos episódios.