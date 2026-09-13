Há momentos em que o Rio Piracicaba parece querer ocupar todos os espaços da cidade. Mais largo, volumoso e imponente, ele muda a paisagem e transforma a conhecida Rua do Porto em uma espécie de arquibancada natural para quem deseja contemplar a força das águas.

Em meio ao cenário, barcos cruzam o rio, jet-skis avançam pela correnteza e famílias se reúnem às margens para observar de perto uma das paisagens mais marcantes de Piracicaba. Nos dias de rio cheio, a cidade recebe também visitantes de municípios da região, atraídos pela beleza e pela imponência que o Piracicaba revela quando seu volume aumenta.

É uma cena que mistura turismo, lazer e identidade. O rio faz parte da história e da paisagem de Piracicaba de uma maneira difícil de separar da própria cidade.

Um rio que encanta