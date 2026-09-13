Uma idosa de 72 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite deste sábado (12) no interior da Igreja Matriz, no Centro de Piracicaba, e por pouco não morreu ali mesmo.
O desespero tomou conta dos fiéis que estavam no local, mas a ação foi rápida!
O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e chegaram voando à igreja. Sem perder um segundo, os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).
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A luta para trazer a idosa de volta durou minutos que pareceram horas, até que o coração dela voltou a bater. A parada foi revertida.
Após ser reanimada, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda dentro da igreja e foi levada às pressas pelo SAMU para o Hospital Unimed, onde ficou internada sob cuidados médicos.
A ocorrência contou com a atuação do médico do SAMU, Dr. Emanuel. A ação rápida e o trabalho conjunto entre Bombeiros e SAMU foram decisivos para salvar a vida da idosa.