13 de setembro de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

VÍDEO: Mulher tem parada cardíaca na Catedral de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Equipes dos bombeiros e do SAMU reanimaram a idosa
Equipes dos bombeiros e do SAMU reanimaram a idosa

 Uma idosa de 72 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite deste sábado (12) no interior da Igreja Matriz, no Centro de Piracicaba, e por pouco não morreu ali mesmo.

O desespero tomou conta dos fiéis que estavam no local, mas a ação foi rápida!

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e chegaram voando à igreja. Sem perder um segundo, os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

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A luta para trazer a idosa de volta durou minutos que pareceram horas, até que o coração dela voltou a bater. A parada foi revertida.

Após ser reanimada, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda dentro da igreja e foi levada às pressas pelo SAMU para o Hospital Unimed, onde ficou internada sob cuidados médicos.

A ocorrência contou com a atuação do médico do SAMU, Dr. Emanuel. A ação rápida e o trabalho conjunto entre Bombeiros e SAMU foram decisivos para salvar a vida da idosa.

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