Uma idosa de 72 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite deste sábado (12) no interior da Igreja Matriz, no Centro de Piracicaba, e por pouco não morreu ali mesmo.

O desespero tomou conta dos fiéis que estavam no local, mas a ação foi rápida!

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e chegaram voando à igreja. Sem perder um segundo, os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).