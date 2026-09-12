O rio não aguentou as chuvas e transbordou na tarde deste sábado (12), colocando Capivari em estado de alerta, na região de Piracicaba.

O número impressiona: às 13h35, a régua marcava 2,56 metros. O limite para sair da calha é 2,35 metros. A água invadiu tudo.

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