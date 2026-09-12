O rio não aguentou as chuvas e transbordou na tarde deste sábado (12), colocando Capivari em estado de alerta, na região de Piracicaba.
O número impressiona: às 13h35, a régua marcava 2,56 metros. O limite para sair da calha é 2,35 metros. A água invadiu tudo.
O estrago humano já começou. 17 famílias tiveram que deixar suas casas às pressas em áreas de risco. 20 pessoas estão desabrigadas e foram levadas para a Escola Municipal Aldo Silveira, onde a Prefeitura montou abrigo. Outras 6 famílias estão desalojadas, na casa de parentes.
Cidade travada
Cinco pontos da cidade estão interditados e sem passagem: a rua João Moretti, no Jardim Morerro, a Miguel Assadne a Rua Padre Haroldo, no Juventus. No centro, cruzamento da João Vaz com Antônio Pires
Santa Rita (Trevo), além das ruas Bruno Rocco, Osmar Galvão, Carlos Pinto Antunes e João Nicolucci
O risco continua e a orientação é para moradores de áreas de risco ficarem atentos aos alertas oficiais.