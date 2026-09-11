O Lar dos Velhinhos de Piracicaba realiza, nos dias 14 e 15 de setembro, uma campanha de vacinação destinada aos cerca de 400 moradores da instituição. A ação acontece das 8h às 12h e é promovida em parceria com a equipe da Vigilância em Saúde de Piracicaba.
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Durante os dois dias, serão disponibilizadas vacinas contra Covid-19, influenza (gripe) e dT, que protege contra difteria e tétano. A aplicação das doses será feita de acordo com a avaliação da caderneta de vacinação de cada morador, permitindo que os profissionais identifiquem eventuais necessidades e atualizem a imunização quando houver indicação.
PROTEÇÃO AOS IDOSOS
A iniciativa tem como objetivo reforçar a proteção da população idosa e contribuir para a prevenção de doenças e possíveis complicações. O cuidado é especialmente importante entre os idosos, que podem apresentar maior vulnerabilidade a infecções respiratórias.
ATENDIMENTO NOS RESIDENCIAIS
Nos residenciais, as equipes da Vigilância em Saúde, acompanhadas por profissionais da área da saúde do Lar dos Velhinhos, percorrerão os setores individualmente para realizar a vacinação. A estratégia prioriza os moradores dos apartamentos e facilita o atendimento daqueles que apresentam maior dificuldade de deslocamento.
Já os moradores dos chalés contarão com uma equipe no setor do Ambulatório. Nesse local, o atendimento será realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h, nos dois dias da campanha.
CUIDADO E PREVENÇÃO
A vacinação integra as ações permanentes de cuidado e prevenção desenvolvidas pelo Lar dos Velhinhos. Para o presidente da instituição, Marcelo Barbosa de Oliveira, a imunização é uma importante ferramenta para promover saúde e qualidade de vida entre os moradores.
“O trabalho preventivo é fundamental para garantir mais saúde, bem-estar e qualidade de vida aos nossos moradores. A vacinação é um exemplo importante desse cuidado, que se soma a tantas outras ações desenvolvidas diariamente pelos nossos profissionais da saúde, que se dedicam e se empenham para acompanhar de perto as necessidades de cada morador", disse.
Marcelo também destacou a importância da participação dos próprios moradores na adoção de medidas preventivas e nos cuidados com a saúde.
“Também é muito importante destacar a participação dos próprios moradores, que têm compreendido cada vez mais que cuidar da saúde e adotar atitudes preventivas é uma forma de viver melhor”, concluiu o presidente.