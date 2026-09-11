O Lar dos Velhinhos de Piracicaba realiza, nos dias 14 e 15 de setembro, uma campanha de vacinação destinada aos cerca de 400 moradores da instituição. A ação acontece das 8h às 12h e é promovida em parceria com a equipe da Vigilância em Saúde de Piracicaba.

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Durante os dois dias, serão disponibilizadas vacinas contra Covid-19, influenza (gripe) e dT, que protege contra difteria e tétano. A aplicação das doses será feita de acordo com a avaliação da caderneta de vacinação de cada morador, permitindo que os profissionais identifiquem eventuais necessidades e atualizem a imunização quando houver indicação.