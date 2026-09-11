A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba, está com um novo número de WhatsApp para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O contato agora é (19) 99210-8040.

Criada em 2017, a Patrulha Maria da Penha tem como objetivo proteger, prevenir, monitorar e acompanhar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O trabalho segue as diretrizes da Lei Maria da Penha e é realizado em conjunto com outros órgãos da rede de proteção.

A equipe também atua em parceria com o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), oferecendo acolhimento e encaminhamentos de acordo com cada situação.