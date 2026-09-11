A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba, está com um novo número de WhatsApp para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O contato agora é (19) 99210-8040.
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ATENDIMENTO ÀS MULHERES
Criada em 2017, a Patrulha Maria da Penha tem como objetivo proteger, prevenir, monitorar e acompanhar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O trabalho segue as diretrizes da Lei Maria da Penha e é realizado em conjunto com outros órgãos da rede de proteção.
A equipe também atua em parceria com o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), oferecendo acolhimento e encaminhamentos de acordo com cada situação.
OUTROS CANAIS DE AJUDA
Além do novo WhatsApp da Patrulha Maria da Penha, mulheres que estejam passando por situações de violência podem procurar atendimento por outros canais.
A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba pode ser acionada pelo 153, com atendimento 24 horas. A Delegacia da Mulher atende pelo telefone (19) 3433-7022, também em plantão 24 horas.
O CRAM pode ser contatado pelo número (19) 3374-7499. Já a Central de Atendimento à Mulher, pelo 180, funciona 24 horas.
A mudança do número amplia as opções de contato com a Patrulha Maria da Penha e facilita o acesso à rede de proteção para mulheres em situação de violência.