O mercado brasileiro de canetas de semaglutida ganhou diversas novas opções em 2026. A movimentação foi impulsionada pela queda da patente do princípio ativo no país, em março, o que abriu espaço para que diferentes laboratórios desenvolvessem e registrassem suas próprias versões do medicamento.

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Em pouco mais de cinco meses, mais de dez produtos foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre medicamentos biológicos, novos, similares e genéricos. A expectativa é de que o aumento da concorrência contribua para reduzir o custo dos tratamentos, que atualmente podem variar de cerca de R$ 900 a R$ 2.500 por mês, dependendo do medicamento e da dose.