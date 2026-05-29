Piracicaba terá um fim de semana movimentado por ciência, música, gastronomia, cultura pop, meio ambiente e atrações para toda a família. O destaque da agenda é a 5ª edição do EsalqShow, que transforma o campus da Esalq/USP em um grande espaço de experiências interativas, inovação e contato com a universidade. O evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição e promete reunir estudantes, famílias e visitantes entre sexta (29) e sábado (30).
Além da programação na Esalq, a cidade recebe o festival cervejeiro Pira na Ipa, o Festival Mundo Asiático, atividades ambientais no Horto de Tupi, oficinas culturais, lançamento de livro, sessões de cinema e atrações variadas no Sesc Piracicaba.
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EsalqShow abre campus da USP com experiências e atrações
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz realiza nesta sexta (29) e sábado (30) a 5ª edição do EsalqShow. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece das 9h às 17h e integra a programação oficial de comemoração dos 125 anos da Esalq. O credenciamento de escolas já foi encerrado, mas o público geral por se inscrever no site oficial do evento.
O tradicional campus Luiz de Queiroz será transformado em um grande circuito de experiências interativas voltadas à ciência, tecnologia, sustentabilidade e inovação. Os visitantes poderão conhecer projetos ligados à biodiversidade, genética, agroecologia, compostagem, polinizadores, manejo ambiental e pesquisas desenvolvidas dentro da universidade.
A programação também funciona como uma vitrine de profissões. Cursos de graduação, grupos de extensão e centros de pesquisa apresentarão detalhes sobre áreas como Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Ciências dos Alimentos, Gestão Ambiental e Administração.
Pira na Ipa reúne cerveja artesanal, rock e gastronomia
O Engenho Central recebe nesta sexta (29) e sábado (30) a 3ª edição do Pira na Ipa. O festival acontece ao lado da passarela Pênsil e reúne 11 cervejarias artesanais de Piracicaba, oferecendo mais de 50 rótulos de IPA, além de estilos como sour, stout, hop lager e pilsen.
A programação musical começa na sexta-feira com Banda Rock Label e RHCP Cover. No sábado, sobem ao palco Crash Hard, Carne de Vaca e Supla e os Punks de Boutique, celebrando os 40 anos de carreira do artista. Nos intervalos, o DJ Vitor Galvão comanda discotecagens em vinil.
O evento ainda contará com food trucks, espaço pet friendly, área kids e entrada gratuita. O público poderá contribuir voluntariamente com a doação de 1 litro de óleo para o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.
Festival Mundo Asiático traz imersão em cultura pop oriental
Entre sexta (29) e domingo (31), o estacionamento do Carrefour Hipermercado recebe o Festival Mundo Asiático – Especial Coreia e Japão. O evento gratuito aposta em uma atmosfera inspirada nos tradicionais festivais orientais, com portal Torii cenográfico, lanternas, flores de sakura e espaços instagramáveis.
A programação reúne workshops de dança K-pop, apresentações de taiko, kung fu, dança do dragão, concursos de cosplay e shows musicais. Entre os destaques estão o especial Bruno Mars na sexta-feira e o tributo aos Mamonas Assassinas no sábado.
O público também poderá aproveitar oficinas culturais, cerimônia do chá, experiências com trajes típicos e uma praça gastronômica com ramen, sushi, frango coreano, kimchi, tteokbokki e sobremesas inspiradas em doramas.
“Vem pro Horto” celebra 10 anos com atividades ambientais
A Estação Experimental de Tupi recebe neste sábado (30) a edição comemorativa de 10 anos do programa “Vem pro Horto”. A programação gratuita começa às 9h e reúne atividades ambientais, culturais e de bem-estar voltadas para todas as idades.
Entre os destaques estão trilhas educativas, oficinas de plantio de mudas, construção de hotéis de abelhas, atividades com sementes e rodas de conversa sobre mudanças climáticas. O evento também terá yoga, Liang Gong e oficina de Libras brincante.
A celebração contará ainda com apresentação da Companhia Estável de Dança de Piracicaba e uma mandala coletiva comemorativa às 11h30. A organização recomenda o uso de repelente, protetor solar e garrafa de água.
Biblioteca recebe literatura, cinema e debate social
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe duas atividades culturais neste sábado (30). Às 17h, acontece o lançamento do livro “Os Desígnios do Artífice”, do escritor, ilustrador e game designer Tchelo Andrade.
A obra mistura horror cósmico, fantasia sombria e crítica social em uma narrativa ambientada em um Brasil distópico. O evento tem entrada gratuita e o livro será vendido no local por R$ 39.
Já das 9h às 12h, o espaço recebe a exibição gratuita do documentário “Limiar”, da diretora Coraci Ruiz, seguida de conversa com a psicanalista Clarissa Metzger. A atividade integra o projeto Sublimação – Arte e Psicanálise e propõe reflexões sobre identidade, relações familiares e transição de gênero.
Pinacoteca promove oficina de fotografia
A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra realiza neste sábado (30), às 9h30, a oficina gratuita “Câmera Mágica”, voltada para participantes a partir de cinco anos.
Ministrada pelos arte-educadores Renan Nakano e Alex Gimenes, a atividade apresenta os princípios básicos da fotografia de forma prática e lúdica. Os participantes aprenderão conceitos como luz, perspectiva e formação da imagem, além de conhecer uma câmera de grande formato do século 19.
Ao final da oficina, cada participante poderá montar e customizar sua própria câmera artesanal utilizando materiais simples. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (19) 3412-3770.
Sesc Piracicaba tem música, teatro, cinema e atividades infantis
O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para o fim de semana, reunindo música, esporte, oficinas, teatro, cinema e atividades voltadas às crianças e famílias.
Na sexta-feira (29), às 16h30, o Ginásio recebe o Festival de Basquete – Esporte Jovem, atividade gratuita voltada para adolescentes a partir de 12 anos. Mais tarde, às 20h, o Teatro recebe o show “Du Rompa Hammond Trio convida Tassia Guarnieri e Júnior Patreze”, apresentação gratuita que celebra o lançamento do vinil duplo ao vivo do grupo com uma mistura de grooves, improvisação e narrativa musical. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.
O sábado (30) começa com a vivência infantil “Blokolandia”, das 10h30 às 12h30, atividade gratuita voltada para crianças de até seis anos que propõe brincadeiras livres com blocos de montar. À tarde, das 14h às 17h, acontece o curso “Resgatando memórias: dominós de cerâmica”, ministrado por Luiza, da Ico Cerâmicas. A atividade é paga, com inscrições nos valores de R$ 40, R$ 20 e R$ 12, conforme categoria do público.
Ainda no sábado, às 16h, o Teatro recebe o espetáculo “Às que Vieram Antes de Nós (ou Cartas para não Esquecer)”, da Cia Variante. A peça homenageia mulheres históricas brasileiras por meio de teatro e música ao vivo e tem ingressos a R$ 40, R$ 20 e R$ 12.
No domingo (31), a programação começa com “Amanhecer com Yoga”, das 8h às 11h, no gramado da Esalq/USP. A atividade é gratuita e convida o público para uma manhã de relaxamento e conexão com a natureza. Às 14h, a Praça do Sesc recebe o espetáculo circense “Variedades variadas”, da Pequena Trupe de Circo, também gratuito, reunindo malabares, monociclo, música e interação com o público.
Já das 15h às 17h30, o Ginásio será transformado em um grande espaço lúdico com a atividade gratuita “Praça do Brincar”, reunindo brincadeiras populares e jogos voltados para crianças pequenas e suas famílias. Encerrando a programação, às 16h, o Teatro exibe gratuitamente o filme “Dogville”, clássico dirigido por Lars von Trier e estrelado por Nicole Kidman. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes da sessão.