29 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
AGENDA CULTURAL

EsalqShow lidera programação cultural do fim de semana; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 6 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O EsalqShow, o Pira na Ipa e o Festival Mundo Asiático estão entre os principais eventos gratuitos que movimentam Piracicaba neste fim de semana.
O EsalqShow, o Pira na Ipa e o Festival Mundo Asiático estão entre os principais eventos gratuitos que movimentam Piracicaba neste fim de semana.

Piracicaba terá um fim de semana movimentado por ciência, música, gastronomia, cultura pop, meio ambiente e atrações para toda a família. O destaque da agenda é a 5ª edição do EsalqShow, que transforma o campus da Esalq/USP em um grande espaço de experiências interativas, inovação e contato com a universidade. O evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição e promete reunir estudantes, famílias e visitantes entre sexta (29) e sábado (30).

Além da programação na Esalq, a cidade recebe o festival cervejeiro Pira na Ipa, o Festival Mundo Asiático, atividades ambientais no Horto de Tupi, oficinas culturais, lançamento de livro, sessões de cinema e atrações variadas no Sesc Piracicaba.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\ 

EsalqShow abre campus da USP com experiências e atrações

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz realiza nesta sexta (29) e sábado (30) a 5ª edição do EsalqShow. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece das 9h às 17h e integra a programação oficial de comemoração dos 125 anos da Esalq. O credenciamento de escolas já foi encerrado, mas o público geral por se inscrever no site oficial do evento.

O tradicional campus Luiz de Queiroz será transformado em um grande circuito de experiências interativas voltadas à ciência, tecnologia, sustentabilidade e inovação. Os visitantes poderão conhecer projetos ligados à biodiversidade, genética, agroecologia, compostagem, polinizadores, manejo ambiental e pesquisas desenvolvidas dentro da universidade.

A programação também funciona como uma vitrine de profissões. Cursos de graduação, grupos de extensão e centros de pesquisa apresentarão detalhes sobre áreas como Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Ciências dos Alimentos, Gestão Ambiental e Administração.

Pira na Ipa reúne cerveja artesanal, rock e gastronomia

O Engenho Central recebe nesta sexta (29) e sábado (30) a 3ª edição do Pira na Ipa. O festival acontece ao lado da passarela Pênsil e reúne 11 cervejarias artesanais de Piracicaba, oferecendo mais de 50 rótulos de IPA, além de estilos como sour, stout, hop lager e pilsen.

A programação musical começa na sexta-feira com Banda Rock Label e RHCP Cover. No sábado, sobem ao palco Crash Hard, Carne de Vaca e Supla e os Punks de Boutique, celebrando os 40 anos de carreira do artista. Nos intervalos, o DJ Vitor Galvão comanda discotecagens em vinil.

O evento ainda contará com food trucks, espaço pet friendly, área kids e entrada gratuita. O público poderá contribuir voluntariamente com a doação de 1 litro de óleo para o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

Saiba mais.

Festival Mundo Asiático traz imersão em cultura pop oriental

Entre sexta (29) e domingo (31), o estacionamento do Carrefour Hipermercado recebe o Festival Mundo Asiático – Especial Coreia e Japão. O evento gratuito aposta em uma atmosfera inspirada nos tradicionais festivais orientais, com portal Torii cenográfico, lanternas, flores de sakura e espaços instagramáveis.

A programação reúne workshops de dança K-pop, apresentações de taiko, kung fu, dança do dragão, concursos de cosplay e shows musicais. Entre os destaques estão o especial Bruno Mars na sexta-feira e o tributo aos Mamonas Assassinas no sábado.

O público também poderá aproveitar oficinas culturais, cerimônia do chá, experiências com trajes típicos e uma praça gastronômica com ramen, sushi, frango coreano, kimchi, tteokbokki e sobremesas inspiradas em doramas.

Saiba mais.

“Vem pro Horto” celebra 10 anos com atividades ambientais

A Estação Experimental de Tupi recebe neste sábado (30) a edição comemorativa de 10 anos do programa “Vem pro Horto”. A programação gratuita começa às 9h e reúne atividades ambientais, culturais e de bem-estar voltadas para todas as idades.

Entre os destaques estão trilhas educativas, oficinas de plantio de mudas, construção de hotéis de abelhas, atividades com sementes e rodas de conversa sobre mudanças climáticas. O evento também terá yoga, Liang Gong e oficina de Libras brincante.

A celebração contará ainda com apresentação da Companhia Estável de Dança de Piracicaba e uma mandala coletiva comemorativa às 11h30. A organização recomenda o uso de repelente, protetor solar e garrafa de água.

Saiba mais.

Biblioteca recebe literatura, cinema e debate social

A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe duas atividades culturais neste sábado (30). Às 17h, acontece o lançamento do livro “Os Desígnios do Artífice”, do escritor, ilustrador e game designer Tchelo Andrade.

A obra mistura horror cósmico, fantasia sombria e crítica social em uma narrativa ambientada em um Brasil distópico. O evento tem entrada gratuita e o livro será vendido no local por R$ 39.

Já das 9h às 12h, o espaço recebe a exibição gratuita do documentário “Limiar”, da diretora Coraci Ruiz, seguida de conversa com a psicanalista Clarissa Metzger. A atividade integra o projeto Sublimação – Arte e Psicanálise e propõe reflexões sobre identidade, relações familiares e transição de gênero.

Pinacoteca promove oficina de fotografia

A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra realiza neste sábado (30), às 9h30, a oficina gratuita “Câmera Mágica”, voltada para participantes a partir de cinco anos.

Ministrada pelos arte-educadores Renan Nakano e Alex Gimenes, a atividade apresenta os princípios básicos da fotografia de forma prática e lúdica. Os participantes aprenderão conceitos como luz, perspectiva e formação da imagem, além de conhecer uma câmera de grande formato do século 19.

Ao final da oficina, cada participante poderá montar e customizar sua própria câmera artesanal utilizando materiais simples. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (19) 3412-3770.

Sesc Piracicaba tem música, teatro, cinema e atividades infantis

O Sesc Piracicaba preparou uma programação diversificada para o fim de semana, reunindo música, esporte, oficinas, teatro, cinema e atividades voltadas às crianças e famílias.

Na sexta-feira (29), às 16h30, o Ginásio recebe o Festival de Basquete – Esporte Jovem, atividade gratuita voltada para adolescentes a partir de 12 anos. Mais tarde, às 20h, o Teatro recebe o show “Du Rompa Hammond Trio convida Tassia Guarnieri e Júnior Patreze”, apresentação gratuita que celebra o lançamento do vinil duplo ao vivo do grupo com uma mistura de grooves, improvisação e narrativa musical. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

O sábado (30) começa com a vivência infantil “Blokolandia”, das 10h30 às 12h30, atividade gratuita voltada para crianças de até seis anos que propõe brincadeiras livres com blocos de montar. À tarde, das 14h às 17h, acontece o curso “Resgatando memórias: dominós de cerâmica”, ministrado por Luiza, da Ico Cerâmicas. A atividade é paga, com inscrições nos valores de R$ 40, R$ 20 e R$ 12, conforme categoria do público.

Ainda no sábado, às 16h, o Teatro recebe o espetáculo “Às que Vieram Antes de Nós (ou Cartas para não Esquecer)”, da Cia Variante. A peça homenageia mulheres históricas brasileiras por meio de teatro e música ao vivo e tem ingressos a R$ 40, R$ 20 e R$ 12.

No domingo (31), a programação começa com “Amanhecer com Yoga”, das 8h às 11h, no gramado da Esalq/USP. A atividade é gratuita e convida o público para uma manhã de relaxamento e conexão com a natureza. Às 14h, a Praça do Sesc recebe o espetáculo circense “Variedades variadas”, da Pequena Trupe de Circo, também gratuito, reunindo malabares, monociclo, música e interação com o público.

Já das 15h às 17h30, o Ginásio será transformado em um grande espaço lúdico com a atividade gratuita “Praça do Brincar”, reunindo brincadeiras populares e jogos voltados para crianças pequenas e suas famílias. Encerrando a programação, às 16h, o Teatro exibe gratuitamente o filme “Dogville”, clássico dirigido por Lars von Trier e estrelado por Nicole Kidman. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes da sessão.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários