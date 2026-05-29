Piracicaba terá um fim de semana movimentado por ciência, música, gastronomia, cultura pop, meio ambiente e atrações para toda a família. O destaque da agenda é a 5ª edição do EsalqShow, que transforma o campus da Esalq/USP em um grande espaço de experiências interativas, inovação e contato com a universidade. O evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição e promete reunir estudantes, famílias e visitantes entre sexta (29) e sábado (30).

Além da programação na Esalq, a cidade recebe o festival cervejeiro Pira na Ipa, o Festival Mundo Asiático, atividades ambientais no Horto de Tupi, oficinas culturais, lançamento de livro, sessões de cinema e atrações variadas no Sesc Piracicaba.

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EsalqShow abre campus da USP com experiências e atrações