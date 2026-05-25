Se você é fã de cultura asiática, prepare-se para uma verdadeira viagem sensorial sem sair de Piracicaba. Entre esta sexta-feira (29) e domingo (31), o estacionamento do Carrefour Hipermercado será transformado por lanternas iluminadas, flores de sakura e o som vibrante de tambores japoneses. O Festival Mundo Asiático – Especial Coreia e Japão chega à cidade com entrada gratuita, prometendo movimentar a região das 11h às 23h com uma programação imersiva voltada para toda a família.

O evento pega carona no crescimento estrondoso do K-pop, dos doramas e do universo geek no Brasil, criando um ambiente altamente instagramável. Logo na entrada, os visitantes serão recebidos por um portal Torii gigante e ruas cenográficas que remetem aos tradicionais matsuris (festivais) japoneses. É o cenário perfeito para registrar momentos únicos e compartilhar nas redes sociais.

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Imersão pop e competições geeks agitam os palcos