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CULTURA

Festival Mundo Asiático traz imersão asiática a Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Além dos shows, os visitantes poderão vivenciar tradições orientais na prática por meio de oficinas de caligrafia japonesa, cerimônia do chá e aulas para o uso correto de hashi.
Além dos shows, os visitantes poderão vivenciar tradições orientais na prática por meio de oficinas de caligrafia japonesa, cerimônia do chá e aulas para o uso correto de hashi.

Se você é fã de cultura asiática, prepare-se para uma verdadeira viagem sensorial sem sair de Piracicaba. Entre esta sexta-feira (29) e domingo (31), o estacionamento do Carrefour Hipermercado será transformado por lanternas iluminadas, flores de sakura e o som vibrante de tambores japoneses. O Festival Mundo Asiático – Especial Coreia e Japão chega à cidade com entrada gratuita, prometendo movimentar a região das 11h às 23h com uma programação imersiva voltada para toda a família.

O evento pega carona no crescimento estrondoso do K-pop, dos doramas e do universo geek no Brasil, criando um ambiente altamente instagramável. Logo na entrada, os visitantes serão recebidos por um portal Torii gigante e ruas cenográficas que remetem aos tradicionais matsuris (festivais) japoneses. É o cenário perfeito para registrar momentos únicos e compartilhar nas redes sociais.

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Imersão pop e competições geeks agitam os palcos

A programação artística foi planejada para manter o público conectado do início ao fim, unindo a tradição milenar à febre da cultura pop contemporânea. Para quem deseja se planejar e não perder nenhuma atração, a organização preparou um cronograma repleto de atividades interativas, apresentações de dança e shows musicais imperdíveis.

Confira o cronograma detalhado dos três dias de evento:

Sexta-Feira (29/05)

  • 18h: Workshop de Dança da música 2.0 BTS – Urban Move Escola de K-Pop
  • 19h: Apresentação de Dança – Urban Move Escola de K-Pop
  • 20h30: Especial Bruno Mars – The Mars Tribute

Sábado (30/05)

  • 12h: Set DJ Desi Nunes
  • 13h: Guerreiras K-POP
  • 14h: Workshop de Dança da música Ceremony do Stray Kids – Urban Move Escola de K-Pop
  • 15h: Apresentação de Dança – Urban Move Escola de K-Pop
  • 16h: Random Play Dance – DJ Desi Nunes
  • 17h: Concurso Cosplay
  • 18h: Guerreiras K-POP
  • 19h: Will Kawamura & Kamui Sentai Banda
  • 20h: Tributo Mamonas Assassinas – Banda Zé-Pellin

Domingo (31/05)

  • 12h: Set DJ Desi Nunes
  • 13h: Guerreiras K-POP
  • 14h: Workshop de Dança da música Shut Down Blackpink – Urban Move Escola de K-Pop
  • 15h: Apresentação de Dança – Urban Move Escola de K-Pop
  • 16h: Random Play Dance – DJ Desi Nunes
  • 17h: Concurso Cosplay
  • 18h: Guerreiras K-POP
  • 20h: Banda Elísios

Além dos horários de palco, o público poderá prestigiar ao longo do festival manifestações tradicionais marcantes, como apresentações de kung fu, a dança do dragão e os imponentes espetáculos ao vivo de taiko (percussão japonesa). Ao anoitecer, intervenções com luzes e fogo prometem encerrar cada dia com uma atmosfera cinematográfica.

Além dos olhos e dos ouvidos, o festival vai conquistar o paladar. Uma grande praça de alimentação reunirá expositores especializados em receitas que fazem sucesso nas redes sociais e pratos tradicionais como ramen, sushi, frango crocante coreano, kimchi e tteokbokki, além de sobremesas inspiradas em doramas. Para quem quer vivenciar a cultura asiática na prática, o espaço oferece diversas atividades interativas. Será possível aprender o uso correto de hashi, participar de oficinas de caligrafia japonesa, vivenciar a tradicional cerimônia do chá e até experimentar trajes típicos para fotos exclusivas.

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