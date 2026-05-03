O aroma do malte, os copos brindando ao pôr do sol e o som do rock tomando conta do Engenho Central prometem marcar mais uma edição do Pira na Ipa em Piracicaba. O festival, que chega à sua 3ª edição nesta sexta-feira (29) e sábado (30), reúne cervejarias artesanais, gastronomia, música ao vivo e ações solidárias em um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.
Com entrada gratuita e estrutura montada ao lado da passarela Pênsil, o evento reforça o crescimento de Piracicaba como referência regional no mercado cervejeiro artesanal. Além da programação musical, o público poderá colaborar com a doação opcional de 1 litro de óleo, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.
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CERVEJA, COMIDA E EXPERIÊNCIA
Mais do que um festival de cerveja, o 3º Pira na Ipa aposta na experiência completa para atrair diferentes públicos. Ao todo, 11 cervejarias artesanais da cidade participam desta edição, oferecendo mais de 50 rótulos de IPA — estilo que inspira o nome do evento e vem conquistando espaço entre os apreciadores da bebida.
Quem visitar o festival também encontrará opções de pilsen, sour, hop lager e stout, além de um food park com diferentes estilos gastronômicos. O ambiente ainda contará com área kids, espaço pet friendly e programação voltada à convivência familiar, fortalecendo a proposta de um evento acessível e democrático.
ROCK, VINIL E CLIMA DE FESTIVAL
A programação musical será um dos pontos altos do fim de semana. Na sexta-feira, a Banda Rock Label abre o palco às 18h, seguida pela RHCP Cover às 20h. Já no sábado, sobem ao palco Crash Hard, Carne de Vaca e Supla e os Punks de Boutique, que apresentam o show “Nada Foi em Vão”, celebrando os 40 anos de carreira do artista.
Nos intervalos, o DJ Vitor Galvão assume a discotecagem em vinil, enquanto Rogério Farias conduz a apresentação oficial do festival. A programação completa do evento pode ser encontrada no Instagram @piranaipa.
SERVIÇO
O 3º Pira na Ipa acontece nesta sexta-feira (29) das 17h às 22h, e no sábado (30) das 11h às 22h, em palco montado ao lado da passarela Pênsil, no Engenho Central, localizado na avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende. A entrada é gratuita e o público pode contribuir voluntariamente com a doação de 1 litro de óleo para o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.