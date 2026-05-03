Com entrada gratuita e estrutura montada ao lado da passarela Pênsil, o evento reforça o crescimento de Piracicaba como referência regional no mercado cervejeiro artesanal. Além da programação musical, o público poderá colaborar com a doação opcional de 1 litro de óleo, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

O aroma do malte, os copos brindando ao pôr do sol e o som do rock tomando conta do Engenho Central prometem marcar mais uma edição do Pira na Ipa em Piracicaba. O festival, que chega à sua 3ª edição nesta sexta-feira (29) e sábado (30), reúne cervejarias artesanais, gastronomia, música ao vivo e ações solidárias em um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.

Mais do que um festival de cerveja, o 3º Pira na Ipa aposta na experiência completa para atrair diferentes públicos. Ao todo, 11 cervejarias artesanais da cidade participam desta edição, oferecendo mais de 50 rótulos de IPA — estilo que inspira o nome do evento e vem conquistando espaço entre os apreciadores da bebida.

Quem visitar o festival também encontrará opções de pilsen, sour, hop lager e stout, além de um food park com diferentes estilos gastronômicos. O ambiente ainda contará com área kids, espaço pet friendly e programação voltada à convivência familiar, fortalecendo a proposta de um evento acessível e democrático.

ROCK, VINIL E CLIMA DE FESTIVAL

A programação musical será um dos pontos altos do fim de semana. Na sexta-feira, a Banda Rock Label abre o palco às 18h, seguida pela RHCP Cover às 20h. Já no sábado, sobem ao palco Crash Hard, Carne de Vaca e Supla e os Punks de Boutique, que apresentam o show “Nada Foi em Vão”, celebrando os 40 anos de carreira do artista.