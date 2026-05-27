O serviço no centro automotivo virou assalto. Três homens foram algemados pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (27), dentro de uma oficina automotiva na avenida Doutor Paulo de Moraes, no bairro Paulista. O crime? Transformar uma troca de quatro pneus de R$ 229 cada em uma facada de R$ 6 mil.
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O golpe foi descoberto depois que um casal caiu na lábia. Ofereceram o serviço por R$ 229 a unidade. Na hora de fechar a conta, a fatura veio: R$ 6 mil, com o carro trancado na oficina. Só saía com o pagamento.
Chantagem e cartão estourado
Vendo o desespero das vítimas, os golpistas deram um “desconto camarada”: baixaram para R$ 4,3 mil. Mesmo assim, não passou. O casal tentou vários cartões de crédito e nada, pois o limite estourou.
Aí veio a orientação criminosa: voltem amanhã. E ainda mandaram o casal ir em um hipermercado tentar aumentar o limite do cartão para pagar a conta. Tudo isso com um funcionário da loja dentro do carro das vítimas.
Loja conhecida da polícia
A mesma oficina já tinha sido alvo de busca e apreensão em dezembro de 2025. Na época, clientes denunciaram orçamentos absurdos, alguns passando de R$ 20 mil, por consertos que nem precisavam ser feitos. E muitas vezes nem eram.
Desta vez, a Civil não deixou passar. No flagrante, rodaram o dono da loja, o consultor que atendeu o casal e o funcionário que ficou dentro do carro. Um mecânico também foi levado para a delegacia como averiguado.
O carro das vítimas foi periciado, devolvido, e os três suspeitos foram autuados por estelionato e crimes contra o consumidor: oferta fraudulenta e simulação de danos pra empurrar orçamento abusivo.