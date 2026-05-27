O serviço no centro automotivo virou assalto. Três homens foram algemados pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (27), dentro de uma oficina automotiva na avenida Doutor Paulo de Moraes, no bairro Paulista. O crime? Transformar uma troca de quatro pneus de R$ 229 cada em uma facada de R$ 6 mil.

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O golpe foi descoberto depois que um casal caiu na lábia. Ofereceram o serviço por R$ 229 a unidade. Na hora de fechar a conta, a fatura veio: R$ 6 mil, com o carro trancado na oficina. Só saía com o pagamento.