O cheiro de fumaça assustou Santa Terezinha na tarde desta quinta-feira (28), transformando um apartamento em fogueira dentro de um condomínio residencial em Piracicaba.

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O fogo pegou, cresceu e tomou conta de parte do imóvel. Grito, correria e pânico no corredor. Morador que tava em casa saiu com a roupa do corpo. Vizinho desceu escada no desespero com criança no colo.