Moradores de Piracicaba que procuraram a Prefeitura nesta semana para emitir os carnês do IPTU 2026 relataram surpresa ao perceberem redução no valor do imposto em comparação ao ano passado. Além da diminuição nos boletos, contribuintes também destacaram a rapidez no atendimento presencial oferecido pela administração municipal.

A redução ocorre após a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), prevista na Lei Complementar 474/2025. Segundo a Prefeitura, cerca de 60% dos imóveis da cidade tiveram diminuição no valor do imposto.

O aposentado Domingos Ferreira Duarte, de 73 anos, proprietário de um imóvel na Vila Rezende, afirmou que não esperava a redução. Em 2025, ele pagou R$ 2.220,78 de IPTU e, neste ano, o valor caiu para R$ 1.264,89.