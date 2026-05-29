Moradores de Piracicaba que procuraram a Prefeitura nesta semana para emitir os carnês do IPTU 2026 relataram surpresa ao perceberem redução no valor do imposto em comparação ao ano passado. Além da diminuição nos boletos, contribuintes também destacaram a rapidez no atendimento presencial oferecido pela administração municipal.
A redução ocorre após a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), prevista na Lei Complementar 474/2025. Segundo a Prefeitura, cerca de 60% dos imóveis da cidade tiveram diminuição no valor do imposto.
O aposentado Domingos Ferreira Duarte, de 73 anos, proprietário de um imóvel na Vila Rezende, afirmou que não esperava a redução. Em 2025, ele pagou R$ 2.220,78 de IPTU e, neste ano, o valor caiu para R$ 1.264,89.
“Me surpreendi, teve uma redução significativa. Nunca ouvi falar em redução, geralmente é manter ou aumentar”, afirmou.
Domingos também elogiou o atendimento recebido no prédio da Prefeitura. “Foi ótimo, nota mil”, comentou.
A corretora de seguros Silvana Mascarenhas de Zem, de 48 anos, também relatou alívio ao consultar os carnês dos dois imóveis que possui.
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“Eu estava preocupada porque geralmente vence em março e achei que pudesse aumentar. Fiquei aliviada quando vi que baixou. Está tudo mais caro e isso ajuda bastante a família”, disse.
Silvana contou ainda que procurou o atendimento presencial após dificuldades para emitir o documento pela internet e afirmou ter sido atendida rapidamente.
O aposentado Paulo da Silva, de 74 anos, também afirmou ter encontrado valor menor do que o esperado. “No ano passado paguei R$ 780 e neste ano veio R$ 607. Achei que fosse aumentar pelo que estavam falando”, relatou.
Já o contribuinte Fernando Lucazichi Fartini disse que ouviu comentários sobre possíveis aumentos no imposto e filas no atendimento, mas encontrou uma situação diferente ao chegar à Prefeitura.
“Falaram que teria fila até na rua e que eu passaria o dia inteiro aqui. Também disseram que o imposto iria aumentar, mas acabou diminuindo. Fui atendido rapidamente”, afirmou.
Segundo a Prefeitura, o atendimento presencial no setor de Atendimento ao Cidadão, localizado no Térreo 2 do prédio municipal, foi reforçado nos últimos dias para atender a demanda antes do vencimento da primeira parcela e da cota única, que ocorre nesta sexta-feira (29). O horário de funcionamento também foi ampliado das 8h às 18h.
Neste ano, os carnês não foram enviados pelos Correios devido ao curto prazo causado pela indefinição judicial envolvendo a nova legislação do imposto. A emissão deve ser feita diretamente no portal oficial da Prefeitura de Piracicaba.
Os contribuintes podem acessar os boletos em formato com código de barras ou QR Code. O IPTU 2026 poderá ser parcelado excepcionalmente em até oito vezes, com vencimentos entre maio e dezembro.
A administração municipal informou ainda que o novo modelo ampliou os descontos para contribuintes sem débitos. O abatimento para pagamento à vista pode chegar a 15%, sendo 5% referentes à cota única e mais 10% para quem está em dia com o município.
De acordo com a Prefeitura, a atualização da Planta Genérica de Valores corrige uma defasagem de aproximadamente 15 anos sem revisão e busca promover maior equilíbrio tributário conforme o desenvolvimento urbano e imobiliário da cidade. imobiliária do município.