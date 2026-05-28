Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
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ESTREIAS
A Revolução Dos Bichos: Um movimento pela igualdade é sistematicamente corrompido. À medida que os porcos consolidam o controle, a verdade é apagada e a fazenda se transforma em uma ditadura implacável.
Golpe Explosivo: Um grupo de assaltantes ousados decide aproveitar o caos gerado pela descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial para realizar um roubo sem precedentes.
Cansei De Ser Nerd: Aírton, um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.
Backrooms - Um Não-Lugar: Uma compilação de vídeos caseiros arrepiantes mostra ocorrências sobrenaturais perturbadoras.
SEGUEM EM CARTAZ
O Mandaloriano E Grogu: Outrora um caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin e seu aprendiz Grogu embarcam em uma nova e emocionante aventura de Guerra nas Estrelas.
Sexo E Destino: Drama espiritual sobre duas famílias marcadas por traições e escolhas do passado, onde são conduzidas para um acerto de contas rumo ao perdão.
Passageiro Do Mal: Durante uma viagem de van, um casal presencia um acidente fatal. A partir daí, uma entidade demoníaca passa a persegui-los incansavelmente.
Obsessão: Depois de quebrar o misterioso Salgueiro dos Desejos para conquistar o coração de sua paixão, um romântico incurável se vê conseguindo exatamente o que queria, mas logo descobre que alguns desejos têm um preço sombrio e sinistro.
Michael: Cinebiografia do Rei do Pop, Michael Jackson. O longa traz uma representação de sua vida e do legado, contando sua história além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento até se tornar o artista visionário, cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo.
O Diabo Veste Prada 2: Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Authentic Games No Império Desconectado;
- Um Pai Em Apuros;
- O Gênio Do Crime;
- Super Mario Galaxy – O Filme.