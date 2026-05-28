28 de maio de 2026
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BORA PRO CINEMA!

Nova animação “A Revolução dos Bichos” estreia em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Inspirado no clássico de George Orwell, “A Revolução dos Bichos” chega às telonas de Piracicaba nesta semana.
Inspirado no clássico de George Orwell, “A Revolução dos Bichos” chega às telonas de Piracicaba nesta semana.

Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

VEJA MAIS:

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ESTREIAS

A Revolução Dos Bichos: Um movimento pela igualdade é sistematicamente corrompido. À medida que os porcos consolidam o controle, a verdade é apagada e a fazenda se transforma em uma ditadura implacável.

Golpe Explosivo: Um grupo de assaltantes ousados decide aproveitar o caos gerado pela descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial para realizar um roubo sem precedentes.

Cansei De Ser Nerd: Aírton, um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.

Backrooms - Um Não-Lugar: Uma compilação de vídeos caseiros arrepiantes mostra ocorrências sobrenaturais perturbadoras.

SEGUEM EM CARTAZ

O Mandaloriano E Grogu: Outrora um caçador de recompensas solitário, o Mandaloriano Din Djarin e seu aprendiz Grogu embarcam em uma nova e emocionante aventura de Guerra nas Estrelas.

Sexo E Destino: Drama espiritual sobre duas famílias marcadas por traições e escolhas do passado, onde são conduzidas para um acerto de contas rumo ao perdão.

Passageiro Do Mal: Durante uma viagem de van, um casal presencia um acidente fatal. A partir daí, uma entidade demoníaca passa a persegui-los incansavelmente.

Obsessão: Depois de quebrar o misterioso Salgueiro dos Desejos para conquistar o coração de sua paixão, um romântico incurável se vê conseguindo exatamente o que queria, mas logo descobre que alguns desejos têm um preço sombrio e sinistro.

Michael: Cinebiografia do Rei do Pop, Michael Jackson. O longa traz uma representação de sua vida e do legado, contando sua história além da música, traçando sua jornada desde a descoberta de seu talento até se tornar o artista visionário, cuja ambição criativa alimentou uma busca incansável para se tornar o maior artista do mundo.

O Diabo Veste Prada 2: Lidando com o colapso do jornalismo, Miranda precisa enfrentar ainda mais um obstáculo: sua antiga secretária Emily, que, agora, é uma executiva de alto escalão numa marca de luxo, tomando as decisões publicitárias da grife e, por isso, entrando no caminho de Miranda.

Outros títulos que seguem em exibição:

  • Authentic Games No Império Desconectado;
  • Um Pai Em Apuros;
  • O Gênio Do Crime;
  • Super Mario Galaxy – O Filme.

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