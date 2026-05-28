28 de maio de 2026
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SOCORRIDO ÀS PRESSAS

Prensa esmaga pernas de trabalhador em Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O SAMU encaminhou a vítima em estado grave ao HFC.
O SAMU encaminhou a vítima em estado grave ao HFC.

  Uma tarde de tensão e pavor tomou conta dos funcionários de uma indústria, na tarde desta quinta-feira (28), na região do Ceasa em Piracicaba. Uma prensa industrial esmagou a perna de um operário.

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O chão da fábrica virou cenário de guerra. Sangue no piso, colegas em desespero e uma máquina de toneladas ferindo gravemente o trabalhador.

As viaturas do Corpo de Bombeiros rasgaram o asfalto rumo ao local. Quando chegaram, o homem estava preso, pálido, com a perna trancada no aço. Cada minuto era um risco de perder o membro.

Os bombeiros foram rápidos e minuciosos no resgate, de muito suor, tensão e muito cuidado. Os minutos pareceram horas.

O trabalhador foi entregue pra equipe médica e levado às pressas pelo Samu ao Hospital do Fornecedores de Cana, com os gravíssimos ferimentos mas duas pernas.

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