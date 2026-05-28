Celebrado em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer homenageia um dos sanduíches mais populares do mundo — e que também conquistou de vez o paladar dos brasileiros. Entre versões artesanais, smash burgers, receitas gourmet e os tradicionais lanches generosos das hamburguerias, Piracicaba acompanha essa paixão gastronômica com opções para todos os gostos. Para comemorar a data, reunimos 10 hamburguerias que fazem sucesso na cidade e se destacam pelo sabor, criatividade e experiência oferecida aos clientes.
Janela Bar
Endereço: Avenida Carlos Botelho, 766 - São Dimas
Horários: Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo e quinta-feira das 17h às 00h; sexta-feira das 17h às 2h; sábado das 17h às 4h; segunda-feira fechado
Brooks Hamburgueria
Endereço: Rua Luiz de Queiroz, 225 - Centro
Horários: Terça e quarta-feira das 18h às 23h30; quinta-feira a sábado das 18h à 00h
Em Casa Hamburgueria Artesanal
Endereço: Rua Samuel Neves, 1556 - Alto
Horários: Terça a quinta-feira e domingo das 18h30 às 21h30; sexta-feira e sábado das 18h30 às 23h30
Barbaro Hamburgueria
Endereço: Avenida Independência, 1505 - Centro
Horários: Terça-feira a domingo das 18h às 23h30
O Brutus Hamburgueria
Endereço: Rua Boa Morte, 1429 - Centro
Horários: Terça-feira a domingo das 17h30 às 23h30
El Bidogón Burger
Endereço: Avenida Barão de Serra Negra, 721 - Nova Piracicaba
Horários: Terça-feira a sábado, das 18h às 23h
God’s Hamburgueria
Endereço: R. Dona Santina, 921 - Jardim São Luiz
Horários: Segunda a quinta-feira das 18h às 22h; Sexta-feira e sábado das 18h às 23h
Small Smash Burger
Endereço: Rua José Pinto de Almeida, 369 - Alto
Horários: Domingo a quinta-feira das 18 às 22h30; sexta-feira e sábado das 18h às 23h
Gorilla Vegan Burger
Endereço: Rua do Vergueiro, 400 - Centro
Horários: Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo das 18h às 22h; segunda-feira e terça-feira fechado.
Barba Negra Conceito Bar
Endereço: Avenida Brasília, 1597 - Vila Industrial