28 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DIA DO HAMBÚRGUER

Veja as 10 melhores hamburguerias de Piracicaba

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Magnific
Celebrado em 28 de maio, Dia do Hambúrguer movimenta hamburguerias em Piracicaba.
Celebrado em 28 de maio, Dia do Hambúrguer movimenta hamburguerias em Piracicaba.

Celebrado em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer homenageia um dos sanduíches mais populares do mundo — e que também conquistou de vez o paladar dos brasileiros. Entre versões artesanais, smash burgers, receitas gourmet e os tradicionais lanches generosos das hamburguerias, Piracicaba acompanha essa paixão gastronômica com opções para todos os gostos. Para comemorar a data, reunimos 10 hamburguerias que fazem sucesso na cidade e se destacam pelo sabor, criatividade e experiência oferecida aos clientes.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Janela Bar

Endereço: Avenida Carlos Botelho, 766 - São Dimas

Horários: Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, domingo e quinta-feira das 17h às 00h; sexta-feira das 17h às 2h; sábado das 17h às 4h; segunda-feira fechado

Saiba mais.

Brooks Hamburgueria

Endereço: Rua Luiz de Queiroz, 225 - Centro

Horários: Terça e quarta-feira das 18h às 23h30; quinta-feira a sábado das 18h à 00h

Saiba mais.

Em Casa Hamburgueria Artesanal

Endereço: Rua Samuel Neves, 1556 - Alto

Horários: Terça a quinta-feira e domingo das 18h30 às 21h30; sexta-feira e sábado das 18h30 às 23h30

Saiba mais.

Barbaro Hamburgueria

Endereço: Avenida Independência, 1505 - Centro

Horários: Terça-feira a domingo das 18h às 23h30

Saiba mais.

O Brutus Hamburgueria

Endereço: Rua Boa Morte, 1429 - Centro

Horários: Terça-feira a domingo das 17h30 às 23h30

Saiba mais.

El Bidogón Burger

Endereço: Avenida Barão de Serra Negra, 721 - Nova Piracicaba

Horários: Terça-feira a sábado, das 18h às 23h

Saiba mais.

God’s Hamburgueria

Endereço: R. Dona Santina, 921 - Jardim São Luiz

Horários: Segunda a quinta-feira das 18h às 22h; Sexta-feira e sábado das 18h às 23h

Saiba mais.

Small Smash Burger

Endereço: Rua José Pinto de Almeida, 369 - Alto

Horários: Domingo a quinta-feira das 18 às 22h30; sexta-feira e sábado das 18h às 23h

Saiba mais.

Gorilla Vegan Burger

Endereço: Rua do Vergueiro, 400 - Centro

Horários: Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo das 18h às 22h; segunda-feira e terça-feira fechado.

Saiba mais.

Barba Negra Conceito Bar

Endereço: Avenida Brasília, 1597 - Vila Industrial

Horários: Quarta-feira a domingo das 18h às 00h

Saiba mais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários