Em meio ao verde da Estação Experimental de Tupi, um dos espaços ambientais mais tradicionais de Piracicaba, o programa “Vem pro Horto” chega à marca de dez anos neste sábado (30) celebrando uma trajetória construída com educação ambiental, convivência e conexão com a natureza. A edição comemorativa promete transformar o Horto de Tupi em um grande encontro entre famílias, estudantes, educadores, pesquisadores e moradores da região em uma manhã repleta de atividades gratuitas ao ar livre.
Ao longo da última década, o projeto se consolidou como uma das principais iniciativas de aproximação entre a comunidade e o patrimônio ambiental de Piracicaba. Diferente de ações voltadas apenas ao público escolar, o “Vem pro Horto” nasceu com a proposta de alcançar pessoas de todas as idades, oferecendo experiências educativas, culturais e de bem-estar em um espaço natural acessível e acolhedor.
Promovido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e pela Fundação Florestal, ambos ligados à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o programa aposta em atividades realizadas aos finais de semana, feriados e até no período noturno para incentivar a ocupação consciente da unidade de conservação. A ideia é fortalecer a relação da população com a natureza e estimular práticas sustentáveis no cotidiano.
VEJA MAIS:
- 3º Pira na Ipa agita Piracicaba com música e cerveja; Veja
- Prazo do IR 2026 acaba sexta (29); Veja a situação de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
NATUREZA, CULTURA E BEM-ESTAR
A programação especial começa às 9h com uma apresentação da Companhia Estável de Dança de Piracicaba (Cedan), levando arte e movimento ao cenário natural do Horto. A partir daí, o público poderá circular livremente pelas diversas atividades preparadas para a edição comemorativa, que mistura lazer, aprendizado e sensibilização ambiental.
Entre os destaques estão as trilhas educativas, que convidam os participantes a conhecer mais sobre a fauna, flora e a importância da preservação ambiental. Também serão realizadas oficinas de plantio de mudas, construção de hotéis de abelhas e atividades com sementes, aproximando crianças e adultos de práticas sustentáveis de forma interativa e acessível.
As ações voltadas ao bem-estar também ganham espaço na programação, com atividades de yoga e Liang Gong, prática corporal chinesa voltada à saúde e ao equilíbrio físico e mental. Já a oficina de Libras brincante busca ampliar a inclusão e estimular a comunicação de forma leve e participativa.
Outro espaço pensado para acolher o público é o “Cantinho da Leitura”, desenvolvido para incentivar o contato com livros em meio à natureza. Além disso, rodas de conversa sobre mudanças climáticas devem promover reflexões sobre os desafios ambientais atuais e a importância das ações coletivas para o futuro do planeta.
Um dos momentos mais simbólicos da programação acontece às 11h30, com a construção coletiva de uma mandala comemorativa. A proposta é reunir os participantes em uma atividade colaborativa que represente os dez anos do projeto e fortaleça o sentimento de pertencimento da comunidade em relação ao Horto de Tupi.
A iniciativa também reforça o papel da Estação Experimental de Tupi como patrimônio ambiental, científico, cultural e educacional de Piracicaba. Muito além de um espaço de preservação, o local se tornou referência em educação ambiental e integração social na região. Para participar, a organização recomenda o uso de repelente, protetor solar, calça, calçado fechado e garrafa de água individual. A entrada é gratuita e aberta ao público de todas as idades.