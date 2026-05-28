Em meio ao verde da Estação Experimental de Tupi, um dos espaços ambientais mais tradicionais de Piracicaba, o programa “Vem pro Horto” chega à marca de dez anos neste sábado (30) celebrando uma trajetória construída com educação ambiental, convivência e conexão com a natureza. A edição comemorativa promete transformar o Horto de Tupi em um grande encontro entre famílias, estudantes, educadores, pesquisadores e moradores da região em uma manhã repleta de atividades gratuitas ao ar livre.

Ao longo da última década, o projeto se consolidou como uma das principais iniciativas de aproximação entre a comunidade e o patrimônio ambiental de Piracicaba. Diferente de ações voltadas apenas ao público escolar, o “Vem pro Horto” nasceu com a proposta de alcançar pessoas de todas as idades, oferecendo experiências educativas, culturais e de bem-estar em um espaço natural acessível e acolhedor.

Promovido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e pela Fundação Florestal, ambos ligados à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o programa aposta em atividades realizadas aos finais de semana, feriados e até no período noturno para incentivar a ocupação consciente da unidade de conservação. A ideia é fortalecer a relação da população com a natureza e estimular práticas sustentáveis no cotidiano.