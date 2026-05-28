28 de maio de 2026
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HORTO DE TUPI

'Vem pro Horto' celebra 10 anos com atrações em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Trilhas, oficinas ambientais, yoga e dança fazem parte da programação comemorativa dos 10 anos do “Vem pro Horto” em Piracicaba.
Trilhas, oficinas ambientais, yoga e dança fazem parte da programação comemorativa dos 10 anos do “Vem pro Horto” em Piracicaba.

Em meio ao verde da Estação Experimental de Tupi, um dos espaços ambientais mais tradicionais de Piracicaba, o programa “Vem pro Horto” chega à marca de dez anos neste sábado (30) celebrando uma trajetória construída com educação ambiental, convivência e conexão com a natureza. A edição comemorativa promete transformar o Horto de Tupi em um grande encontro entre famílias, estudantes, educadores, pesquisadores e moradores da região em uma manhã repleta de atividades gratuitas ao ar livre.

Ao longo da última década, o projeto se consolidou como uma das principais iniciativas de aproximação entre a comunidade e o patrimônio ambiental de Piracicaba. Diferente de ações voltadas apenas ao público escolar, o “Vem pro Horto” nasceu com a proposta de alcançar pessoas de todas as idades, oferecendo experiências educativas, culturais e de bem-estar em um espaço natural acessível e acolhedor.

Promovido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e pela Fundação Florestal, ambos ligados à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o programa aposta em atividades realizadas aos finais de semana, feriados e até no período noturno para incentivar a ocupação consciente da unidade de conservação. A ideia é fortalecer a relação da população com a natureza e estimular práticas sustentáveis no cotidiano.

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NATUREZA, CULTURA E BEM-ESTAR

A programação especial começa às 9h com uma apresentação da Companhia Estável de Dança de Piracicaba (Cedan), levando arte e movimento ao cenário natural do Horto. A partir daí, o público poderá circular livremente pelas diversas atividades preparadas para a edição comemorativa, que mistura lazer, aprendizado e sensibilização ambiental.

Entre os destaques estão as trilhas educativas, que convidam os participantes a conhecer mais sobre a fauna, flora e a importância da preservação ambiental. Também serão realizadas oficinas de plantio de mudas, construção de hotéis de abelhas e atividades com sementes, aproximando crianças e adultos de práticas sustentáveis de forma interativa e acessível.

As ações voltadas ao bem-estar também ganham espaço na programação, com atividades de yoga e Liang Gong, prática corporal chinesa voltada à saúde e ao equilíbrio físico e mental. Já a oficina de Libras brincante busca ampliar a inclusão e estimular a comunicação de forma leve e participativa.

Outro espaço pensado para acolher o público é o “Cantinho da Leitura”, desenvolvido para incentivar o contato com livros em meio à natureza. Além disso, rodas de conversa sobre mudanças climáticas devem promover reflexões sobre os desafios ambientais atuais e a importância das ações coletivas para o futuro do planeta.

Um dos momentos mais simbólicos da programação acontece às 11h30, com a construção coletiva de uma mandala comemorativa. A proposta é reunir os participantes em uma atividade colaborativa que represente os dez anos do projeto e fortaleça o sentimento de pertencimento da comunidade em relação ao Horto de Tupi.

A iniciativa também reforça o papel da Estação Experimental de Tupi como patrimônio ambiental, científico, cultural e educacional de Piracicaba. Muito além de um espaço de preservação, o local se tornou referência em educação ambiental e integração social na região. Para participar, a organização recomenda o uso de repelente, protetor solar, calça, calçado fechado e garrafa de água individual. A entrada é gratuita e aberta ao público de todas as idades.

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