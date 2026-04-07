A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balbo, em Piracicaba, passa por uma transformação significativa que promete ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento à população. Com a reforma em andamento, a estrutura será mais que duplicada, elevando a capacidade de atendimento e modernizando os serviços oferecidos.
A iniciativa integra o programa municipal de reestruturação da saúde, que busca descentralizar os atendimentos e aproximar os serviços dos moradores.
Novas especialidades e mais acesso
Com a ampliação, a UBS passará a oferecer uma gama mais completa de atendimentos. Entre as novidades está a inclusão da cardiologia, além da implantação de uma farmácia no próprio prédio, facilitando o acesso a medicamentos.
A unidade contará com:
- 7 consultórios médicos
- Sala de medicação e reidratação
- Espaço para exames e atividades
- Consultório odontológico com duas cadeiras
- Áreas de apoio, como copa e vestiários
Os serviços atuais, como clínica geral, pediatria, ginecologia, odontologia e enfermagem, serão mantidos e fortalecidos.
Obras aceleradas com tecnologia moderna
A reforma acontece em duas etapas. A primeira fase já está em execução e inclui melhorias estruturais importantes, como ampliação das salas de espera, modernização da recepção e criação de novos espaços clínicos.
Na segunda fase, será utilizado um sistema modular, tecnologia que permite acelerar a construção e ampliar rapidamente a unidade. Com isso, o espaço passará de aproximadamente 234 m² para cerca de 546 m².
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Mais conforto e qualidade no atendimento
Além do aumento físico, a proposta é oferecer um ambiente mais adequado para pacientes e profissionais, com foco em conforto, agilidade e eficiência no atendimento.
A reestruturação também contribui para reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores para outras regiões da cidade, tornando o serviço mais acessível.
Investimento reforça atenção básica
A modernização da UBS Balbo faz parte de um pacote de investimentos voltado à Atenção Básica, considerada a principal porta de entrada do sistema de saúde.
Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir um atendimento mais humanizado, rápido e resolutivo, ampliando a cobertura e melhorando a qualidade de vida da população.
Programa amplia rede de saúde na cidade
O projeto integra uma estratégia maior de fortalecimento da rede pública, com unidades mais completas e preparadas para atender diferentes demandas.
A expectativa é que, com as melhorias, a UBS Balbo se torne referência regional em atendimento básico, acompanhando o crescimento da demanda na cidade.