07 de abril de 2026
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SAÚDE

UBS Balbo passa por reformas e ampliação de serviços

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balbo, em Piracicaba, passa por uma transformação significativa que promete ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento à população.
A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balbo, em Piracicaba, passa por uma transformação significativa que promete ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento à população.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balbo, em Piracicaba, passa por uma transformação significativa que promete ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento à população. Com a reforma em andamento, a estrutura será mais que duplicada, elevando a capacidade de atendimento e modernizando os serviços oferecidos.

A iniciativa integra o programa municipal de reestruturação da saúde, que busca descentralizar os atendimentos e aproximar os serviços dos moradores.

Novas especialidades e mais acesso

Com a ampliação, a UBS passará a oferecer uma gama mais completa de atendimentos. Entre as novidades está a inclusão da cardiologia, além da implantação de uma farmácia no próprio prédio, facilitando o acesso a medicamentos.

A unidade contará com:

  • 7 consultórios médicos
  • Sala de medicação e reidratação
  • Espaço para exames e atividades
  • Consultório odontológico com duas cadeiras
  • Áreas de apoio, como copa e vestiários

Os serviços atuais, como clínica geral, pediatria, ginecologia, odontologia e enfermagem, serão mantidos e fortalecidos.

Obras aceleradas com tecnologia moderna

A reforma acontece em duas etapas. A primeira fase já está em execução e inclui melhorias estruturais importantes, como ampliação das salas de espera, modernização da recepção e criação de novos espaços clínicos.

Na segunda fase, será utilizado um sistema modular, tecnologia que permite acelerar a construção e ampliar rapidamente a unidade. Com isso, o espaço passará de aproximadamente 234 m² para cerca de 546 m².

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Mais conforto e qualidade no atendimento

Além do aumento físico, a proposta é oferecer um ambiente mais adequado para pacientes e profissionais, com foco em conforto, agilidade e eficiência no atendimento.

A reestruturação também contribui para reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores para outras regiões da cidade, tornando o serviço mais acessível.

Investimento reforça atenção básica

A modernização da UBS Balbo faz parte de um pacote de investimentos voltado à Atenção Básica, considerada a principal porta de entrada do sistema de saúde.

Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir um atendimento mais humanizado, rápido e resolutivo, ampliando a cobertura e melhorando a qualidade de vida da população.

Programa amplia rede de saúde na cidade

O projeto integra uma estratégia maior de fortalecimento da rede pública, com unidades mais completas e preparadas para atender diferentes demandas.

A expectativa é que, com as melhorias, a UBS Balbo se torne referência regional em atendimento básico, acompanhando o crescimento da demanda na cidade.

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