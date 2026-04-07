A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balbo, em Piracicaba, passa por uma transformação significativa que promete ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento à população. Com a reforma em andamento, a estrutura será mais que duplicada, elevando a capacidade de atendimento e modernizando os serviços oferecidos.

A iniciativa integra o programa municipal de reestruturação da saúde, que busca descentralizar os atendimentos e aproximar os serviços dos moradores.

Novas especialidades e mais acesso

Com a ampliação, a UBS passará a oferecer uma gama mais completa de atendimentos. Entre as novidades está a inclusão da cardiologia, além da implantação de uma farmácia no próprio prédio, facilitando o acesso a medicamentos.