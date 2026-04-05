Com expectativa de grande público, os restaurantes da Rua do Porto reforçaram equipes e ampliaram o atendimento para dar conta da procura. Segundo o chef Fernando Bera, do restaurante Capitão Gancho, a data é uma das mais importantes do calendário gastronômico.

Ele destacou que, além dos tradicionais peixes, pratos com carnes nobres também têm ganhado espaço entre os clientes. “A Páscoa é um momento especial, que reúne famílias e valoriza a boa comida. Estamos preparados para oferecer uma experiência completa”, afirmou.

" É um dia da família, qie precisamos somente agradecer o sol e o clima bom, com muita alegria", ressaltou Raquel Bera.