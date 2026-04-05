06 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Famílias lotam restaurantes da Rua do Porto na Páscoa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudinho Coradini/Pira1/JP
Famílias de turistas e moradores de Piracicaba saborearam os deliciosos peixes na Rua do Porto, neste domingo de Páscoa.
Famílias de turistas e moradores de Piracicaba saborearam os deliciosos peixes na Rua do Porto, neste domingo de Páscoa.

 A Rua do Porto foi palco de intensa movimentação neste domingo (5) de Páscoa em Piracicaba. Os restaurantes da região ficaram cheios para o almoço, impulsionados pela presença de moradores e turistas em busca de pratos típicos à base de peixes e também carnes.

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Movimento intenso atrai famílias e turistas

O cenário foi de grande fluxo de pessoas ao longo de toda a orla gastronômica. Famílias aproveitaram o clima ensolarado para celebrar a data em um ambiente ao ar livre, marcado por confraternizações e momentos de lazer.

A tradição da Páscoa, associada ao consumo de peixes, reforçou ainda mais o apelo dos estabelecimentos locais, conhecidos pela variedade e qualidade dos pratos oferecidos.

Restaurantes se preparam para alta demanda

Com expectativa de grande público, os restaurantes da Rua do Porto reforçaram equipes e ampliaram o atendimento para dar conta da procura. Segundo o chef Fernando Bera, do restaurante Capitão Gancho, a data é uma das mais importantes do calendário gastronômico.

Ele destacou que, além dos tradicionais peixes, pratos com carnes nobres também têm ganhado espaço entre os clientes. “A Páscoa é um momento especial, que reúne famílias e valoriza a boa comida. Estamos preparados para oferecer uma experiência completa”, afirmou.

" É um dia da família, qie precisamos somente agradecer o sol e o clima bom, com muita alegria", ressaltou Raquel Bera.

Tradição familiar mantém fluxo anual

Entre os visitantes, muitos mantêm o costume de celebrar a Páscoa no local. É o caso do empresário Francisco Soares, que frequenta a região há mais de uma década.

Segundo ele, a visita já se tornou parte do calendário familiar. “É um dia especial para reunir todos e aproveitar a gastronomia local. Vale a pena recomendar o passeio”, comentou.

Gastronomia e lazer impulsionam turismo local

A combinação entre boa comida, ambiente acolhedor e tradição consolidou a Rua do Porto como um dos principais destinos da região durante datas comemorativas. O fluxo elevado de visitantes também reflete diretamente na economia local, fortalecendo o setor de turismo e serviços.

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