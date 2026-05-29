A mudança climática em Piracicaba começa a ser sentida nesta sexta-feira (29), com a chegada de uma massa de ar frio que deve provocar queda gradual nas temperaturas ao longo do fim de semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o declínio das temperaturas ocorre de forma progressiva entre sexta-feira e domingo (31). O ponto de maior resfriamento está previsto para o domingo, quando os termômetros podem registrar mínima de 10ºC na cidade.

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