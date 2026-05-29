29 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Frio avança e Piracicaba terá mínima de 10°C; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O ponto de maior resfriamento está previsto para o domingo, quando os termômetros podem registrar mínima de 10ºC na cidade
O ponto de maior resfriamento está previsto para o domingo, quando os termômetros podem registrar mínima de 10ºC na cidade

A mudança climática em Piracicaba começa a ser sentida nesta sexta-feira (29), com a chegada de uma massa de ar frio que deve provocar queda gradual nas temperaturas ao longo do fim de semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o declínio das temperaturas ocorre de forma progressiva entre sexta-feira e domingo (31). O ponto de maior resfriamento está previsto para o domingo, quando os termômetros podem registrar mínima de 10ºC na cidade.

Saiba mais:

A previsão indica manhãs mais frias e temperaturas reduzidas também durante a noite. Apesar da queda nos termômetros, os meteorologistas descartam a ocorrência de chuvas em Piracicaba.

O tempo deve permanecer estável, com predomínio de céu aberto e variação de nuvens ao longo dos próximos dias.

A orientação é para que moradores acompanhem as atualizações meteorológicas, principalmente no período da manhã e durante a noite, quando as temperaturas devem apresentar os menores índices.

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