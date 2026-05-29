.Um homem de 29 anos morreu na noite desta quinta-feira (28), dentro da própria residência em Piracicaba. A causa está sendo apurada pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência como morte suspeita.

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De acordo com informações da polícia, a vítima havia interrompido o consumo de álcool e outras coisas após vários dias de uso contínuo. A interrupção abrupta teria provocado reações no organismo ao longo do dia.