.Um homem de 29 anos morreu na noite desta quinta-feira (28), dentro da própria residência em Piracicaba. A causa está sendo apurada pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência como morte suspeita.
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De acordo com informações da polícia, a vítima havia interrompido o consumo de álcool e outras coisas após vários dias de uso contínuo. A interrupção abrupta teria provocado reações no organismo ao longo do dia.
Familiares relataram que o jovem apresentou episódios de convulsão durante o dia. Em um dos momentos, ele chegou a cair dentro de casa. Horas depois, foi encontrado no chão da residência.
O Samu foi acionado para prestar socorro. A equipe médica, no entanto, constatou o óbito no local. Não houve tempo para remoção ao hospital.
Investigação em andamento
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Será investigado se há relação entre a interrupção do uso com as convulsões e a queda sofrida pela vítima.
A interrupção abrupta de álcool e drogas pode provocar síndrome de abstinência, quadro que exige acompanhamento médico. Os sintomas incluem tremores, convulsões e alterações neurológicas. Profissionais de saúde recomendam que o processo seja feito com supervisão.
O caso segue sob investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico, que deve apontar a causa oficial da morte.