A Prefeitura e o Semae informaram que estão em fase final as obras de reforma e reestruturação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II Luiz de Queiroz. Segundo a administração municipal, a intervenção deve beneficiar mais de 170 bairros e impactar diretamente o abastecimento de água para cerca de 120 mil moradores.

De acordo com o Executivo, o investimento tem como objetivo modernizar o sistema e ampliar a segurança no fornecimento, com expectativa de que os efeitos sejam percebidos nas próximas semanas após a conclusão dos trabalhos. Localizada na região central, a ETA II passou por uma transformação profunda após décadas sem receber intervenções estruturais deste porte.

Com investimento de R$ 9,65 milhões, a obra inclui a instalação de raspadores mecanizados e de um sistema automatizado para remoção contínua do lodo, eliminando a necessidade de paradas no processo. Os decantadores foram reformados com novos módulos tubulares e canaletas, aumentando a eficiência da sedimentação, enquanto cinco filtros tiveram seus materiais completamente substituídos, garantindo ainda mais qualidade à água distribuída.