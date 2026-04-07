A Prefeitura e o Semae informaram que estão em fase final as obras de reforma e reestruturação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II Luiz de Queiroz. Segundo a administração municipal, a intervenção deve beneficiar mais de 170 bairros e impactar diretamente o abastecimento de água para cerca de 120 mil moradores.
De acordo com o Executivo, o investimento tem como objetivo modernizar o sistema e ampliar a segurança no fornecimento, com expectativa de que os efeitos sejam percebidos nas próximas semanas após a conclusão dos trabalhos. Localizada na região central, a ETA II passou por uma transformação profunda após décadas sem receber intervenções estruturais deste porte.
Com investimento de R$ 9,65 milhões, a obra inclui a instalação de raspadores mecanizados e de um sistema automatizado para remoção contínua do lodo, eliminando a necessidade de paradas no processo. Os decantadores foram reformados com novos módulos tubulares e canaletas, aumentando a eficiência da sedimentação, enquanto cinco filtros tiveram seus materiais completamente substituídos, garantindo ainda mais qualidade à água distribuída.
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Durante visita técnica, o prefeito Helinho Zanatta relembrou o cenário encontrado no início de 2025, quando a cidade enfrentava dificuldades no abastecimento. “A população se lembra de como estava isso aqui em janeiro de 2025. Faltava água em Piracicaba para mais de 100 mil pessoas. A ETA praticamente paralisada por problema do lodo, do resíduo, do tratamento da água. E hoje, graças a Deus, estamos aqui mostrando esse novo avanço com duas novas estações de tratamento, modernizadas”.
A reestruturação da ETA II, que será finalizada ainda este mês, faz parte de um conjunto de ações voltadas à redução de perdas e ao fortalecimento da produção de água no município. De acordo com o presidente do Semae, Ronald Pereira, a capacidade da estação passa de 64,8 milhões de litros por dia para até 86,4 milhões, assegurando maior estabilidade no fornecimento e acompanhando o crescimento da cidade. “Logo que assumimos o Semae, o prefeito Helinho determinou a modernização dessa estação. Então nós fizemos todas essas obras com os investimentos necessários para melhoria na área de decantação, de filtragem, trazendo ainda mais qualidade na distribuição de água para a população”.
O diretor-geral de Saneamento, Tiago Seydell, reforçou que a intervenção corrige um atraso histórico. Os filtros, por exemplo, não eram substituídos desde 2001, o que limitava a expansão da capacidade operacional. “Com a modernização dos decantadores e a implantação de tecnologias mais eficientes, a ETA passa a produzir mais água e com melhor qualidade”.