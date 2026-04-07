07 de abril de 2026
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FALSOS COMPRADORES

Venda de Playstation 5 vira assalto brutal em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Pira1 e divulgação
O morador combinou a entrega na residência e foi surpreendido.
O morador combinou a entrega na residência e foi surpreendido.

 Uma negociação aparentemente comum terminou em violência extrema em Piracicaba. Um homem de 36 anos, foi surpreendido por criminosos dentro da própria casa, após anunciar um PlayStation 5 na internet. O encontro com falsos compradores revelou um golpe cada vez mais frequente — e perigoso.

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Falsos compradores armam emboscada

O morador colocou o console à venda em uma plataforma digital e passou a conversar com um suposto interessado. A troca de mensagens seguiu sem indícios de fraude até que os criminosos sugeriram retirar o produto pessoalmente.

A proposta, que parecia prática, escondia uma emboscada cuidadosamente planejada.

Violência e ação relâmpago

No horário combinado, dois homens chegaram ao imóvel e pediram para ver o videogame. Em segundos, o cenário mudou: um deles avançou contra a vítima com violência, enquanto o outro arrancava o aparelho de suas mãos.

Sem chance de reação, o morador foi dominado dentro da própria residência.

Fuga rápida com prejuízo

Após o ataque, a dupla deixou o local em alta velocidade em um carro prata, modelo Palio. Foram levados o console da Sony e dois controles.

Mesmo em choque, a vítima conseguiu registrar imagens dos suspeitos e afirmou que pode identificá-los. As descrições indicam dois jovens; um vestia camiseta vermelha, bermuda jeans e chinelo, enquanto o outro usava camiseta preta e calça jeans.

Polícia investiga o crime

O caso foi registrado como roubo e está sendo apurado pela Polícia Civil, que trabalha para localizar os envolvidos.

Alerta: golpe pode acontecer com qualquer um

A ocorrência reforça um alerta importante: vendas pela internet exigem cautela redobrada. Especialistas orientam que encontros com desconhecidos sejam feitos apenas em locais públicos e seguros.

Desconfiar de urgência, evitar compartilhar endereço residencial e priorizar ambientes monitorados são medidas que podem evitar prejuízos — e situações ainda mais graves.

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