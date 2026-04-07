Uma negociação aparentemente comum terminou em violência extrema em Piracicaba. Um homem de 36 anos, foi surpreendido por criminosos dentro da própria casa, após anunciar um PlayStation 5 na internet. O encontro com falsos compradores revelou um golpe cada vez mais frequente — e perigoso.

O morador colocou o console à venda em uma plataforma digital e passou a conversar com um suposto interessado. A troca de mensagens seguiu sem indícios de fraude até que os criminosos sugeriram retirar o produto pessoalmente.

A proposta, que parecia prática, escondia uma emboscada cuidadosamente planejada.

Violência e ação relâmpago